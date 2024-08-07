Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Usain Bolt yang Akui Lari Cristiano Ronaldo Lebih Cepat ketimbang Dirinya: Dia Atlet Super!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:25 WIB
Kisah Usain Bolt yang Akui Lari Cristiano Ronaldo Lebih Cepat ketimbang Dirinya: Dia Atlet Super!
Usain Bolt mengakui lari Cristiano Ronaldo lebih cepat ketimbang dirinya. (Foto: EPA-EFE/Christopher Neundorf)
A
A
A

KISAH Usain Bolt yang mengakui lari Cristiano Ronaldo lebih cepat ketimbang dirinya akan diulas Okezone. Dalam jarak pendek (50 meter), Usain Bolt menilai Cristiano Ronaldo memiliki peluang untuk mengalahkannya.

“Cristiano Ronaldo berlatih setiap hari. Ia adalah atlet super,” kata Usain Bolt pada 2020, Okezone mengutip dari Sportbible.

Kecepatan lari Cristiano Ronaldo dipuji Usain Bolt

(Kecepatan lari Cristiano Ronaldo dipuji Usain Bolt)

“Ia selalu berada di puncak permainannya. Jadi jika saat ini kami diadu, saya berpikir dia lebih cepat ketimbang saya,” lanjut sprinter asal Jamaika ini.

Marca sempat merilis para pesepakbola dengan lari tercepat pada 2009. Dalam studi yang mereka keluarkan, Cristiano Ronaldo keluar sebagai lari tercepat dengan kecepatan lari menembus 33,9 km/jam.

Angka di atas merupakan nilai rata-rata, baik ketika CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- memegang bola atau tidak. Bayangkan jika hanya dihitung saat berlari saja, kecepatan yang dicetak kapten Timnas Portugal dan Al Nassr itu bisa lebih tinggi lagi.

Bagaimana dengan Usain Bolt? Saat memenangkan memenangkan medali emas Olimpiade Beijing 2008, kecepatan lari Usain Bolt menembus 37,1516 km/Jam!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Pekan Depan? PSSI Bongkar Fakta Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement