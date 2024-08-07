Kisah Usain Bolt yang Akui Lari Cristiano Ronaldo Lebih Cepat ketimbang Dirinya: Dia Atlet Super!

KISAH Usain Bolt yang mengakui lari Cristiano Ronaldo lebih cepat ketimbang dirinya akan diulas Okezone. Dalam jarak pendek (50 meter), Usain Bolt menilai Cristiano Ronaldo memiliki peluang untuk mengalahkannya.

“Cristiano Ronaldo berlatih setiap hari. Ia adalah atlet super,” kata Usain Bolt pada 2020, Okezone mengutip dari Sportbible.

(Kecepatan lari Cristiano Ronaldo dipuji Usain Bolt)

“Ia selalu berada di puncak permainannya. Jadi jika saat ini kami diadu, saya berpikir dia lebih cepat ketimbang saya,” lanjut sprinter asal Jamaika ini.

Marca sempat merilis para pesepakbola dengan lari tercepat pada 2009. Dalam studi yang mereka keluarkan, Cristiano Ronaldo keluar sebagai lari tercepat dengan kecepatan lari menembus 33,9 km/jam.

Angka di atas merupakan nilai rata-rata, baik ketika CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- memegang bola atau tidak. Bayangkan jika hanya dihitung saat berlari saja, kecepatan yang dicetak kapten Timnas Portugal dan Al Nassr itu bisa lebih tinggi lagi.

Bagaimana dengan Usain Bolt? Saat memenangkan memenangkan medali emas Olimpiade Beijing 2008, kecepatan lari Usain Bolt menembus 37,1516 km/Jam!