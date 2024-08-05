Cristiano Ronaldo Gabung Skuad Al Nassr, Siap Cetak 50 Gol Musim Ini?

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, telah menyelesaikan liburannya dan kembali ke skuad Pasukan Najd. Dengan membawa tekad yang baru, akankan pemain berjuluk CR7 itu mampu mencetak 50 gol musim ini?

Ronaldo seperti yang diketahui baru saja membela Tim Nasional (Timnas) Portugal di ajang Euro 2024. Sayangnya tim berjuluk Selecao das Quinas itu gugur di babak perempatfinal usai dipulangkan oleh Timnas Prancis.

Setelah gugur di Euro 2024, Ronaldo mendapatkan jatah libur lebih. Namun, kini masa liburan itu telah usai dan Ronaldo pun sudah kembali ke skuad Al Nassr yang tengah menjalani latihan pramusim.

“Senang bisa kembali (ke skuad Al Nassr),” bunyi caption Ronaldo di foto terbarunya bersama penggawa Al Nassr, dikutip dari akun instagram @cristiano, Senin (5/8/2024).

Al Nassr sendiri baru saja bertanding melawan Granada dalam laga uji coba di Spanyol. Dalam laga tersebut, Al Nassr yang masih tak diperkuat Ronaldo kalah dengan skor 1-0.

Ronaldo masih absen karena baru bergabung dengan skuad Al Nassr pada Minggu 4 Agustus 2024 kemarin. CR7 pun dipercaya baru akan bermain saat Al Nassr melawan Al Taawon di semifinal Piala Super Saudi 2024.