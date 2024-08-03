Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Dulunya Pemain Futsal, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |11:56 WIB
Cristiano Ronaldo saat membela Timnas Portugal di Euro 2024
SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia dulunya ternyata bermain futsal. Sedikit banyak, hal ini menjadikan mereka menjadi pemain yang jauh lebih hebat.

Seperti diketahui, futsal merupakan versi lain dari sepakbola yang dimainkan di dalam ruangan. Dalam olahraga ini, seorang yang memiliki bakat dalam olah bola dan pengetahuan taktis akan jauh terlihat. Oleh sebab itu, tidak sedikit mantan pemain futsal yang semakin bersinar saat masuk ke dunia sepakbola.

Menariknya, beberapa pesepakbola top dunia ternyata juga dulunya adalah pemain futsal. Bahkan, beberapa peraih Ballon d'Or juga demikian.

Melansir History of Soccer, Sabtu (03/08/2024) berikut adalah 5 pesepakbola top dunia dulunya ternyata pemain futsal.

5. Xavi Hernandez


Xavi Hernandez merupakan salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemampuannya dalam mengontrol permainan menjadikannya salah satu kunci kesuksesan luar biasa Barcelona dalam beberapa tahun.

Namun rupanya, kemampuan itu Xavi dapatkan karena ia sebelumnya bermain futsal. Pemain Timnas Spanyol itu merupakan salah seorang pemIn futsal berbakat saat ini masih muda.

4. Ronaldinho


Sama seperti Xavi, pemain legendaris Barcelona, Ronaldinho juga merupakan pemain futsal pada mulanya. Dari olahraga inilah gaya bermain Ronaldinho yang indah dan penuh skill memukau terbentuk dengan alami.

