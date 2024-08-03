5 Pesepakbola Top Dunia yang Dulunya Pemain Futsal, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia dulunya ternyata bermain futsal. Sedikit banyak, hal ini menjadikan mereka menjadi pemain yang jauh lebih hebat.

Seperti diketahui, futsal merupakan versi lain dari sepakbola yang dimainkan di dalam ruangan. Dalam olahraga ini, seorang yang memiliki bakat dalam olah bola dan pengetahuan taktis akan jauh terlihat. Oleh sebab itu, tidak sedikit mantan pemain futsal yang semakin bersinar saat masuk ke dunia sepakbola.

Menariknya, beberapa pesepakbola top dunia ternyata juga dulunya adalah pemain futsal. Bahkan, beberapa peraih Ballon d'Or juga demikian.

Melansir History of Soccer, Sabtu (03/08/2024) berikut adalah 5 pesepakbola top dunia dulunya ternyata pemain futsal.

5. Xavi Hernandez





Xavi Hernandez merupakan salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemampuannya dalam mengontrol permainan menjadikannya salah satu kunci kesuksesan luar biasa Barcelona dalam beberapa tahun.

Namun rupanya, kemampuan itu Xavi dapatkan karena ia sebelumnya bermain futsal. Pemain Timnas Spanyol itu merupakan salah seorang pemIn futsal berbakat saat ini masih muda.

4. Ronaldinho





Sama seperti Xavi, pemain legendaris Barcelona, Ronaldinho juga merupakan pemain futsal pada mulanya. Dari olahraga inilah gaya bermain Ronaldinho yang indah dan penuh skill memukau terbentuk dengan alami.