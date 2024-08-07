Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bukan Thom Haye, Liverpool Segera Beli Martin Zubimendi dari Real Sociedad

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:41 WIB
Bukan Thom Haye, Liverpool Segera Beli Martin Zubimendi dari Real Sociedad
Para pemain Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

BUKAN Thom Haye, Liverpool segera beli Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Kabar ini disampaikan oleh pakar transfer pemain sepakbola Eropa, yakni Fabrizio Romano.

Dalam cuitannya di akun X, Fabrizio Romano menyebut pihak Liverpool tengah melakukan penjajakan dengan Martin Zubimendi dan juga Real Sociedad. Ada klausul pelepasan sebesar 60 juta euro atau sekira Rp1,049 triliun dalam kontrak Martin Zubimendi.

Martin Zubimendi

“Liverpool sedang menjajaki kemungkinan merekrut Martin Zubimendi sebagai gelandang baru, karena ada klausul pelepasan sebesar €60 juta dalam kontraknya,” tulis Fabrizio Romano di akun X pribadinya, @fabrizioromano, dikutip Rabu (7/8/2024).

“Pembicaraan akan dilakukan antara klub dan pihak pemain,” lanjutnya.

Liverpool memang dikabarkan tengah mencari gelandang baru. Sebab, klub berjuluk The Reds itu baru saja ditinggal Thiago Alcantara yang memutuskan pensiun sebagai pesepakbola.

Thom Haye pun dinilai bisa turut dilirik Liverpool. Sebab, gelandang Timnas Indonesia itu masuk kriteria yang dicari Liverpool sesuai yang dibeberkan oleh pakar transfer asal Inggris, David Ornstein.

“Liverpool bermaksud memperkuat skuad asuhan Arne Slot dengan merekrut pemain bernomor punggung 6 sebelum bursa transfer musim panas 2024 ditutup,” jelas David Ornstein dalam cuitan di akun X privadinya, @David_Ornstein.

“Liverpool mengejar gelandang yang saat ini tidak bermain di Premier League. Pemain di posisi ini dipandang sebagai prioritas Liverpool,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
