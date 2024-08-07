Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye Masuk Bidikan Liverpool di Bursa Transfer Musim Panas 2024?

Thom Haye berpotensi masuk radar Liverpool pada bursa transfer musim panas 2024. (Foto: EPA-EFE/Ed van de Pol)

GELANDANG Timnas Indonesia, Thom Haye, masuk bidikan Liverpool di bursa transfer musim panas 2024? Opsi itu terbuka sesuai tweet yang dilontarkan pakar transfer asal Inggris, David Ornstein.

David Ornstein mengatakan The Reds -julukan Liverpool- memburu gelandang dengan tipe pemain nomor 6 (holding midfielder). Lebih spesifik lagi, pemain ini tidak bermain di Premier League.

“Liverpool bermaksud memperkuat skuad asuhan Arne Slot dengan merekrut pemain bernomor punggung 6 sebelum bursa transfer musim panas 2024 ditutup,” tegas David Ornstein, Okezone mengutip dari akun X-nya, @David_Ornstein.

“Liverpool mengejar gelandang yang saat ini tidak bermain di Premier League. Pemain di posisi ini dipandang sebagai prioritas Liverpool,” lanjut David Ornstein.

Sepeninggal Thiago Alcantara yang memutuskan pensiun sebagai pesepakbola, Liverpool kehilangan satu pemain di lini sentral. Meski sudah memiliki Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister dan Curtis Jones, pelatih anyar The Reds Arne Slot belum puas.

Karena itu, Thom Haye berpotensi masuk bidikan. Setelah tidak memperpanjang kontrak bersama SC Heerenveen, Thom Haye berstatus tanpa klub.