Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye Gabung Klub Raksasa Turki Besiktas?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:23 WIB
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye Gabung Klub Raksasa Turki Besiktas?
Thom Haye dikabarkan masuk radar Besiktas. (Foto: EPA-EFE Adi Weda)
A
A
A

GELANDANG Timnas Indonesia, Thom Haye, gabung klub raksasa Turki Besiktas? Mengutip dari Transfermarkt, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor.

Menurut sumber yang sama, probabilitas Thom Haye gabung Besiktas mencapai 77 persen. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66 persen.

Thom Haye kabarnya segera gabung Besiktas. (Foto: PSSI)

(Thom Haye kabarnya segera gabung Besiktas. (Foto: PSSI)

Sekadar diketahui, Thom Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenven berakhir pada 30 Juni 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Thom Haye ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar.

Ketika Thom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun, usut punya usut, Thom Haye hanya berlatih saja di sana.

Thom Haye mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya, Thom Haye segera mendapatkan klub baru di Eropa.

ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepakbola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Thom Haye bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183574/mees_hilgers-gnyL_large.jpg
Dicibir Pura-Pura Cedera oleh Publik Indonesia, Mees Hilgers Beri Respons Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183566/timnas_indonesia-ECPH_large.jpg
Timnas Indonesia Merana, Curacao dan Suriname Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183532/pengamat_sepakbola_menyayangkan_timnas_indonesia_tidak_turun_di_fifa_matchday-mdYw_large.jpg
Pengamat Sentil PSSI: Timnas Indonesia Ditargetkan Ranking 100 Dunia tapi Absen FIFA Matchday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183494/timur_kapadze-tdsP_large.jpg
Timur Kapadze Disebut Tak Cocok Latih Timnas Kazakhstan, Kesulitan jika Tangani Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
Kebijakan PSSI Disorot: Target Ranking 100 Besar, tapi Absen di FIFA Matchday!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement