Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye Gabung Klub Raksasa Turki Besiktas?

GELANDANG Timnas Indonesia, Thom Haye, gabung klub raksasa Turki Besiktas? Mengutip dari Transfermarkt, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor.

Menurut sumber yang sama, probabilitas Thom Haye gabung Besiktas mencapai 77 persen. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66 persen.

(Thom Haye kabarnya segera gabung Besiktas. (Foto: PSSI)

Sekadar diketahui, Thom Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenven berakhir pada 30 Juni 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Thom Haye ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar.

Ketika Thom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun, usut punya usut, Thom Haye hanya berlatih saja di sana.

Thom Haye mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya, Thom Haye segera mendapatkan klub baru di Eropa.

ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepakbola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Thom Haye bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara.