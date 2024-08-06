Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Indra Sjafri yang Pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Fajar Fathur: Tak Masalah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |09:54 WIB
Bukan Indra Sjafri yang Pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Fajar Fathur: Tak Masalah
Pemain Timnas Indonesia U-23, Fajar Fathur Rahman. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO Shin Tae-yong dipastikan memimpin Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang akan tampil di Piala AFF 2024. Menanggapi hal itu, penggawa Timnas Indonesia U-23, Fajar Fathur, mengaku tidak masalah mau Shin Tae-yong atau Indra Sjafri yang jadi pelatihnya.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dipastikan akan diturunkan PSSI untuk Piala AFF 2024. Nantinya tim pemenang SEA Games 2023 itu tergabung di Grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Sejauh ini, STY belum mengumumkan siapa saja yang dipanggil, namun Fajar menegaskan siap untuk bermain jika memang dipercayakan.

Jika nantinya dipanggil pun, Fajar menyambut baik siapapun yang akan memimpin Timnas Indonesia U-23. Dia mengaku tidak asing bersama Shin Tae-yong karena pernah dipimpin pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam timnas kelompok umur.

Fajar Fathur Rahman

"Saya pikir tidak ada masalah, kami sudah terbiasa kelompok usia sama-sama," kata Fajar Fathurrahman di Solo, dikutip Selasa (6/8/2024).

Pemain Borneo FC itu mengatakan akan berusaha beradaptasi dari pola latihan Indra Sjafri ke Shin Tae-yong. Hal itu pun agar dia bisa menyerap instruksi pelatih tersebut dalam persiapan Piala AFF.

Halaman:
1 2
      
