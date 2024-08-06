Timnas Indonesia U-23 Bakal Diturunkan untuk Piala AFF 2024, Fajar Fathur Rahman Siap Terima Panggilan

SOLO - PSSI akan menurunkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 juara SEA Games 2023 untuk Piala AFF 2024. Mendengar kabar tersebut, Fajar Fathur Rahman pun tampak antusias dan siap terima panggilan jika memang dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan dibagi menjadi dua kelompok. Skuad utama Garda akan fokus mempersiapkan diri menghadapi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sementara itu, Piala AFF 2024 nantinya akan dipercayakan kepada Timnas Indonesia U-23 yang sukses meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023. Nantinya di Piala AFF 2024, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Piala AFF 2024 pun akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Jelang kompetisi tersebut, Fajar mengatakan sangat senang dengan kabar Timnas Indonesia U-23 akan dimainkan di Piala AFF 2024.

Sebab sebagai bagian dari tim yang meraih medali SEA Games 2023 itu, Fajar jelas memiliki kans untuk dipanggil dan bermain di Piala AFF 2024. Akan tetapi, Fajar mengaku belum tahu dapat memperkuat Timnas Indonesia U-23 atau tidak karena semua tergantung kebutuhan tim pelatih.

"Saya sudah mendengar skuad SEA Games akan main, tapi tergantung tim (akan dipanggil atau tidak)," kata Fajar di Solo, Minggu (4/8/2024).