Juarai Piala Presiden 2024, Arema FC Percaya Diri Tatap Liga 1 2024-2025

AREMA FC menjadi kampiun di ajang Piala Presiden 2024 setelah menang adu penalti atas Borneo FC di partai final, Minggu 5 Juli 2024. Pencapaian ini membuat Singo Edan percaya diri menatap kompetisi Liga 1 2024-2025.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengungkapkan bahwa pertandingan final melawan Borneo FC adalah pertandingan sulit. Ia menyebut bahwa timnya pantas menang karena sudah bekerja dengan keras.

"Pertandingan terakhir juga cukup sulit. Tapi, saya pikir kami memang layak menang. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi tim lawan. Seluruh tim bekerja dengan luar biasa. Sekarang kami akan menikmati kemenangan ini," katanya usai pertandingan final.

Raihan di Piala Presiden ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Terutama untuk meriah hasil peringkat lebih baik di Liga 1 musim 2024-2025.

"Ini turnamen yang sulit. Kita tahu, musim lalu Arema tidak menjalani musim yang baik. Musim ini kami harus memulihkan keadaan mereka. Dan setelah itu, setelah timbulnya kepercayaan diri, dan kerja keras anak2, kita hadir di turnamen ini. Dari game ke game, anak–anak semakin percaya diri," beber dia setelah pertandingan.