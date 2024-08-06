Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain asal Italia Termahal yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Diboyong Rp1,14 Triliun!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:57 WIB
5 Pemain asal Italia Termahal yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Diboyong Rp1,14 Triliun!
Jorginho kala membela Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

5 pemain asal Italia termahal yang berkarier di Liga Inggris akan diulas dalam artikel ini. Daftar ini mengalami perubahan jelang digelarnya Liga Inggris 2024-2025 karena Riccardo Calafiori merapat ke Arsenal.

Ya, Calafiori tampil luar biasa dengan Bologna di Serie A musim lalu. Bukan hanya itu, ia juga menjadi aktor kunci dari permainan Timnas Italia di Euro 2024, meski pada akhirnya harus gugur cepat di fase grup.

Penampilan apik Riccardo Calafiori membuat namanya menjadi incaran sejumlah klub elite Eropa. Akan tetapi, pada akhirnya, sang bek memilih untuk berlabuh ke Liga Inggris dengan bergabung bersama Arsenal.

Sebagai salah satu pemain yang paling diincar oleh klub top Eropa, tentu untuk mendapatkan tanda tangannya, The Gunners -julukan Arsenal- perlu merogoh kocek yang besar. Oleh karenanya, wajar jika Calafiori masuk daftar pemain Italia yang datang ke Liga Inggris dengan biaya termahal.

Berikut daftar 5 pemain asal Italia termahal yang berkarier di Liga Inggris.

5. Mario Balotelli

Mario Balotelli

Nama Mario Balotelli menjadi sosok talenta yang sangat fenomenal di era 2000-an. Setelah tampil apik bersama Inter Milan, pemain berjuluk Super Mario itu kemudian diboyong Manchester City pada 2010.

Tak tanggung-tanggung, The Citizens harus merogoh kocek hingga 29,5 juta Euro atau sekira Rp523,2 miliar. Namun, harga itu terbayarkan dengan sejumlah gelar yang dipersembahkan termasuk satu gelar Premier League.

4. Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca menampilkan permainan luar biasa saat berseragam Sassuolo. Hal ini membuat West Ham United tertarik memboyongnya pada musim 2022-2023, meski harus membayar hingga 39,6 juta Euro atau sekira Rp670,93 miliar.

Sayangnya, Scamacca kesulitan menampilkan permainan terbaiknya di Inggris. Ia pun pada akhirnya kembali ke Italia untuk membela Atlanta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050112/penampilan-debut-nathan-tjoe-a-on-dipuji-pelatih-swansea-city-R6pAmuHl1b.jpg
Penampilan Debut Nathan Tjoe-A-On Dipuji Pelatih Swansea City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050047/8-pemain-termahal-di-manchester-city-musim-2024-2025-nomor-1-monster-gol-S5kSpL0l3D.jpg
8 Pemain Termahal di Manchester City Musim 2024-2025, Nomor 1 Monster Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049946/prediksi-tega-michael-owen-manchester-united-finis-ke-7-di-liga-inggris-2024-2025-erik-ten-hag-bukan-sosok-yang-tepat-vv29fsKV3b.jpg
Prediksi Tega Michael Owen: Manchester United Finis Ke-7 di Liga Inggris 2024-2025, Erik Ten Hag Bukan Sosok yang Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049872/prediksi-skor-manchester-united-vs-fulham-di-liga-inggris-2024-2025-setan-merah-menang-tipis-di-kandang-sendiri-zo7PDBmTBZ.jpg
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang Tipis di Kandang Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Indra Sjafri Coret 3 Diaspora! Timnas Indonesia U-22 Hanya Pilih yang Siap Tempur untuk SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement