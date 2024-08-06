5 Pemain asal Italia Termahal yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Diboyong Rp1,14 Triliun!

5 pemain asal Italia termahal yang berkarier di Liga Inggris akan diulas dalam artikel ini. Daftar ini mengalami perubahan jelang digelarnya Liga Inggris 2024-2025 karena Riccardo Calafiori merapat ke Arsenal.

Ya, Calafiori tampil luar biasa dengan Bologna di Serie A musim lalu. Bukan hanya itu, ia juga menjadi aktor kunci dari permainan Timnas Italia di Euro 2024, meski pada akhirnya harus gugur cepat di fase grup.

Penampilan apik Riccardo Calafiori membuat namanya menjadi incaran sejumlah klub elite Eropa. Akan tetapi, pada akhirnya, sang bek memilih untuk berlabuh ke Liga Inggris dengan bergabung bersama Arsenal.

Sebagai salah satu pemain yang paling diincar oleh klub top Eropa, tentu untuk mendapatkan tanda tangannya, The Gunners -julukan Arsenal- perlu merogoh kocek yang besar. Oleh karenanya, wajar jika Calafiori masuk daftar pemain Italia yang datang ke Liga Inggris dengan biaya termahal.

Berikut daftar 5 pemain asal Italia termahal yang berkarier di Liga Inggris.

5. Mario Balotelli





Nama Mario Balotelli menjadi sosok talenta yang sangat fenomenal di era 2000-an. Setelah tampil apik bersama Inter Milan, pemain berjuluk Super Mario itu kemudian diboyong Manchester City pada 2010.

Tak tanggung-tanggung, The Citizens harus merogoh kocek hingga 29,5 juta Euro atau sekira Rp523,2 miliar. Namun, harga itu terbayarkan dengan sejumlah gelar yang dipersembahkan termasuk satu gelar Premier League.

4. Gianluca Scamacca





Gianluca Scamacca menampilkan permainan luar biasa saat berseragam Sassuolo. Hal ini membuat West Ham United tertarik memboyongnya pada musim 2022-2023, meski harus membayar hingga 39,6 juta Euro atau sekira Rp670,93 miliar.

Sayangnya, Scamacca kesulitan menampilkan permainan terbaiknya di Inggris. Ia pun pada akhirnya kembali ke Italia untuk membela Atlanta.