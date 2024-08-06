Tak Kecewa Batal Main di Liga Inggris, Elkan Baggott Pilih Fokus Berkembang Bersama Blackpool

LANCASHIRE - Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott tak kecewa dirinya batal tampil di Liga Inggris 2024-2025 lantaran dipinjamkan ke klub League One, yakni Blackpool. Bek Timnas Indonesia itu pun siap memberikan segalanya bersama Blackpool demi bisa semakin berkembang.

Ya, pemain bertubuh jangkung itu resmi bermain untuk Blackpool yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Inggris, yakni League One 2024-2025. Dia dipinjamkan Ipswich Town selama semusim agar dapat menit bermain yang lebih banyak.

Menanggapi keputusan peminjaman itu, Elkan mengatakan sangat senang menjadi bagian dari Blackpool. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim barunya itu agar dapat masuk dalam skuad utama.

"Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya gembira bisa memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi Klub," kata Elkan Baggott dilansir dari laman Blackpool, Selasa (6/8/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan sudah berdiskusi dengan tim pelatih Blackpool terkait rencana musim 2024-2025. Dia nilai tim itu dalam kondisi siap bersaing dalam League One.