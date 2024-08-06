Elkan Baggott Gabung Blackpool, Pemain Timnas Indonesia Ikut Senang

LANCASHIRE - Kabar Elkan Baggott bergabung dengan klub kasta ketiga Liga Inggris, yakni Blackpool telah sampai ke rekan setimnya di Timnas Indonesia. Tak ayal banyak pemain Timnas Indonesia yang memberikan dukungan kepada bek berusia 21 tahun tersebut

Ya, pemain bertubuh jangkung itu resmi bermain untuk Blackpool untuk League One 2024-2025. Dia dipinjamkan Ipswich Town selama semusim demi dapat menit bermain yang lebih banyak.

Elkan pun memposting sudah mengenakan jersey tim Blackpool. Postingan itu disukai hampir 116 ribu pengguna Instagram dan 3 ribu lebih komentar.

Rekan setimnya di Timnas Indonesia pun turut menyambut antusias setelah mengetahui kabar Elkan punya klub baru. Mereka pun memberikan suntikan motivasi untuk menambah semangat Elkan.

"Semoga beruntung, bro," tulis Shayne Pattynama

"*emoticon api*"tulis Rafael Struick.