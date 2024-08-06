Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk Lawan Arab Saudi dan Australia Setelah Gabung Blackpool?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:24 WIB
Elkan Baggott berpotensi membawa Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
PELUANG Shin Tae-yong memanggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia terbuka lebar untuk melawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya, ada dua faktor yang melatarbelakanginya.

Pertama, Elkan Baggott baru saja Bergabung dengan klub Liga 3 Inggris 2024-2025 (League One), Blackpool. Ia dipinjam Blackpool dari klub Premier League, Ipswich Town, selama satu musim penuh.

Jika tampil apik di masa peminjaman, Elkan Baggott Berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak yang habis pada musim panas 2025. Sementara itu, jika tampil standard bersama Blackpool, Elkan Baggott hampir pasti gagal mendapatkan perpanjangan masa bakti dari sang tim.

Satu hal yang pasti, dengan gabung Blackpool, Elkan Baggott jadi lebih berpeluang mendapatkan menit tampil. Hal itu berbeda jika bek 21 tahun bertahan di Ipswich Town, yang mana peluang mainnya sangat kecil.

Jika bermain lebih sering, Elkan Baggott otomatis lebih mudah untuk dipantau pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Faktor kedua kenapa Elkan Baggott bakal dipanggil Shin Tae-yong karena skuad Garuda kehilangan dua pemain andalannya saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Dua pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner dan Jordi Amat yang sama-sama terkena akumulasi kartu. Kehilangan dua pemain ini membuat Timnas Indonesia menyisakan Jay Idzes, Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri di jantung pertahanan.

1 2
      
