Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Laga Borneo FC vs Arema FC, Pieter Huistra Kritik Penggunaan VAR di Final Piala Presiden 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |08:24 WIB
Usai Laga Borneo FC vs Arema FC, Pieter Huistra Kritik Penggunaan VAR di Final Piala Presiden 2024
Stefano Lilipaly diganjar kartu merah di laga final Presiden 2024 antara Borneo FC vs Arema FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SOLO – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra menerima kekalahan timnya dari Arema FC di final Piala Presiden 2024. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Huistra, yakni terkait penggunaan Video Assistant Referee (VAR), yang dianggapnya tak menyajikan materi video yang lengkap dan bagus.

Akibatnya, Huistra menilai wasit tak bisa mengambil keputusan secarah penuh. Alhasil, pemain Borneo, Stefano Lilipaly pun diganjar kartu mera di laga final Piala Presiden 2024 tersebut.

Ya, Pesut Etam -julukan Borneo FC- bermain dengan 10 pemain di final Piala Presiden 2024 kontra Arema FC saat kedudukan imbang 1-1. Hal itu terjadi setelah Lilipaly diganjar kartu merah pada menit ke-88 dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu (4/8/2024) malam WIB.

Lilipaly dihukum dengan kartu merah setelah wasit melihat tayangan VAR. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu dianggap menendang William Moreira dengan sengaja ketika berduel memperebutkan bola.

Borneo FC vs Arema FC

Pada akhirnya, Borneo FC mampu menahan imbang Arema FC hingga waktu normal berakhir dengan 11 menit tambahan waktu meski dengan 10 pemain saja meski kemudian tumbang dengan skor 4-5 di babak adu penalti. Tim lawan sebenarnya sempat mencetak gol di menit-menit akhir babak kedua lewat Charles Lokolingoy, tetapi gol tersebut dianulir oleh VAR karena dalam prosesnya Dedik Setiawan melakukan handball.

Huistra pun nampak kurang terima dengan keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Lilipaly. Dia menilai ada sesuatu yang salah di dalamnya.

“Kami bermain dengan 10 pemain, saya harus mengatakannya beberapa hal mengenai itu. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang beberapa momen penting di pertandingan ini,” kata Huistra dalam konferensi pers pascalaga, Senin (5/8/2024).

Kata Huistra, VAR tidak memberikan materi video yang bagus kepada wasit ketika menimbang keputusannya soal kartu merah Lilipaly. Menurutnya, seharusnya pemain berlabel Timnas Indonesia itu lebih dulu dilanggar jika videonya ditayangkan secara lebih utuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pembalap_pramac_yamaha_jack_miller.jpg
Drama FP1 Valencia 2025: Miller Tercepat, Bagnaia Terseok-seok di Dasar Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement