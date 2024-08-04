Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Bicara Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 dengan Format Baru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |14:04 WIB
Nathan Tjoe-A-On Bicara Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 dengan Format Baru
Timnas Indonesia akan menghadapi putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Heru/MPI)
NATHAN Tjoe-A-On menyambut baik format baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu membuat Skuad Garuda punya peluang yang bagus untuk lolos ke turnamen sepakbola terakbar di dunia itu.

Seperti diketahui, Piala Dunia 2026 akan menggunakan format baru dalam penyelenggaraannya. Jumlah pesertanya bertambah dari 32 menjadi 48 negara.

 

Perubahan itu pun menjadi berkah bagi negara-negara Asia. Sebab, Benua Kuning mendapat tambahan kuota menjadi 8,5 slot dari sebelumnya hanya 4,5 slot saja.

Maksudnya, delapan negara akan langsung otomatis melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi zona Asia. Sementara satu negara lagi punya peluang lolos lewat jalur play-off inter-konfederasi alias antar benua.

Nathan pun menilai format baru tersebut sangat apik. Sebab, negara-negara yang jarang lolos ke Piala Dunia bakal punya kesempatan lebih banyak untuk mengamankan tempat dalam edisi 2026 mendatang di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

"Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya, ya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat, tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus," kata Nathan dilansir dari laman resmi FIFA, Minggu (4/8/2024).

