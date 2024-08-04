Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Idolai Lionel Messi, Nathan Tjoe-A-On Ungkap 2 Pesepakbola Panutannya

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |00:03 WIB
Idolai Lionel Messi, Nathan Tjoe-A-On Ungkap 2 Pesepakbola Panutannya
Nathan Tjoe-A-On mengaku mengidolai Lionel Messi (Foto: EPA Images/CJ Gunther)
A
A
A

IDOLAI Lionel Messi, Nathan Tjoe-A-On ternyata punya dua pesepakbola panutan lain. Dua pesepakbola itu memiliki posisi yang sama dengannya yakni Theo Hernandez (Prancis) dan Alphonso Davies (Kanada).

Nathan mengaku sejatinya sangat mengidolakan Messi. Namun, berhubung La Pulga bukan pemain yang sama dengan posisinya, ia mengungkapkan Davies dan Hernandez adalah panutannya.

Lionel Messi

“Saya memiliki pemain-pemain yang saya sukai, yang ingin saya jadikan panutan ketika saya masih muda, namun mereka tidak bermain di posisi saya seperti Lionel Messi,” kata Nathan dinukil dari laman resmi FIFA, Minggu (4/8/2024).

"Dan saya suka menonton pemain yang bermain di posisi saya, terutama di sepakbola Liga Champions. Saya suka Alphonso Davies. Saya suka (Theo) Hernandez dari AC Milan,” sambung pemain Timnas Indonesia itu.

Nathan mengatakan terinspirasi dari Davies dan Hernandez dalam mengembangkan gaya bermainnya. Menurut bek Swansea City itu, dua pemain tersebut benar-benar menunjukkan bagaimana caranya menjadi bek sayap yang baik.

“Mereka pemain yang cepat. Mereka bermain seperti gaya sepak bola baru dengan banyak kekuatan, banyak kondisi,” puji Nathan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182861/dean_james-jV82_large.jpg
Reaksi Berkelas Bek Timnas Indonesia Dean James Usai Bantu Go Ahead Eagles Bungkam Feyenoord
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182858/dean_james-dR3l_large.jpg
Cerita Dean James soal Proses Gol Solo Run ke Gawang Feyenoord, Ungkap 2 Faktor Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/adrian_bernabe.jpg
Juventus Incar Gelandang Didikan Guardiola, Spalletti Minta Regista Baru di Bursa Transfer Januari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement