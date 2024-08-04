Idolai Lionel Messi, Nathan Tjoe-A-On Ungkap 2 Pesepakbola Panutannya

IDOLAI Lionel Messi, Nathan Tjoe-A-On ternyata punya dua pesepakbola panutan lain. Dua pesepakbola itu memiliki posisi yang sama dengannya yakni Theo Hernandez (Prancis) dan Alphonso Davies (Kanada).

Nathan mengaku sejatinya sangat mengidolakan Messi. Namun, berhubung La Pulga bukan pemain yang sama dengan posisinya, ia mengungkapkan Davies dan Hernandez adalah panutannya.

“Saya memiliki pemain-pemain yang saya sukai, yang ingin saya jadikan panutan ketika saya masih muda, namun mereka tidak bermain di posisi saya seperti Lionel Messi,” kata Nathan dinukil dari laman resmi FIFA, Minggu (4/8/2024).

"Dan saya suka menonton pemain yang bermain di posisi saya, terutama di sepakbola Liga Champions. Saya suka Alphonso Davies. Saya suka (Theo) Hernandez dari AC Milan,” sambung pemain Timnas Indonesia itu.

Nathan mengatakan terinspirasi dari Davies dan Hernandez dalam mengembangkan gaya bermainnya. Menurut bek Swansea City itu, dua pemain tersebut benar-benar menunjukkan bagaimana caranya menjadi bek sayap yang baik.

“Mereka pemain yang cepat. Mereka bermain seperti gaya sepak bola baru dengan banyak kekuatan, banyak kondisi,” puji Nathan.