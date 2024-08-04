Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Borneo FC vs Arema FC di Final Presiden 2024: Tekad Pesut Etam Hapus Kutukan!

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |06:07 WIB
Link Live Streaming Borneo FC vs Arema FC di Final Presiden 2024: Tekad Pesut Etam Hapus Kutukan!
Link live streaming Borneo FC vs Arema FC di final Piala Presiden 2024 sudah diketahui (Foto: MPI/Romensy August)
SOLO – Link live streaming Borneo FC vs Arema FC di final Piala Presiden 2024 sudah diketahui. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (4/8/2024) pukul 19.30 WIB.

Pertemuan itu menjadi yang ketiga antara Borneo FC melawan Arema FC di final Piala Presiden. Sebelumnya, mereka sempat bersua di edisi 2017 dan 2022. Hasilnya, Pesut Etam selalu keluar sebagai runner-up.

Arema FC juara Piala Presiden 2022

Pelatih Pieter Huistra dalam konferensi press mengungkapkan, meraih kemenangan pada laga final melawan Arema adalah hal penting. Ia menegaskan timnya sudah siap untuk hal itu mengingat banyak pemain Singo Edan yang sudah dikenalnya karena bermain di Madura United musim lalu.

"Kami tahu besok (Minggu) sudah kali ketiga Borneo ketemu dengan Arema di final. Tapi, kami sudah siap penting untuk besok bagaimana kami menang,” ujar Huistra, dikutip Minggu (4/8/2024).

“Banyak pemain Arema sekarang (musim lalu) bermain di Madura (lawan Borneo FC di semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024) itu mungkin yang menjadi kekuatan mereka saat ini," imbuh pria asal Belanda tersebut.

Huistra menegaskan timnya siap untuk berlaga di partai final meski hanya memiliki persiapan tiga hari. Mereka akan diperkuat Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat yang telah kembali bergabung setelah ikut membela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

