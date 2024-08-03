Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Kinantan FC Menang 4-3 atas Giga FC

DUEL dua tim papan bawah di Liga Futsal Profesional (LFP) 2024 antara Kinantan FC vs Giga FC di Seri Malang berakhir dengan kemenangan Futsal Kinantan. Dua tim yang sudah dipastikan sama-sama terdegradasi ini berakhir dengan skor 4 - 3 untuk Kinantan.

Pelatih Kinantan Joni Asmara mengakui bersyukur timnya bisa memenangkan pertandingan kendati di tengah situasi yang tidak mendukung. Ia menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain tanpa beban.

"Pertandingan kedua tim nothing to lose, kita sudah lepas nggak ada beban, tapi tetap kemenangan Alhamdulillah buat tim kami," kata Joni Asmara, usai pertandingan di GOR Ken Arok, Kota Malang, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, di tengah persiapan yang minim bagi Kinantan karena situasi tak mendukung anak asuhnya masih bermain dengan semangat tinggi.

"Persiapan sangat minim bagaimana pun sudah di kasta tertinggi liga futsal profesional," ujar dia.