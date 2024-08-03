2 Pemain Borneo FC Bawa Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Begini Reaksi Pieter Huistra

Alfharezzi Buffon kala membela Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: Borneo FC)

DUA pemain Borneo FC bawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Kedua pemain itu adalah Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat.

Mendapati hal itu, pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, bereaksi. Dia mengaku turut bangga melihat dua anak asuhnya berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024.

Dua pemain muda Borneo FC itu turut andil dalam membawa Timnas Indonesia U-19 merebut gelar juara Piala AFF U-19 2024. Apalagi Buffon, dia berhasil mencetak gol kemenangan kala melawan Malaysia U-19 di babak semifinal.

Satu-satunya gol yang dicetak Buffon itu sangat penting karena mengantarkan Timnas Indonesia U-19 melaju ke final. Kemudian di partai puncak, skuad Garuda Nusantara sukses kalahkan Thailand U-19 dengan skor tipis 1-0.

Keberhasilan Rizdjar dan Buffon bersama Timnas Indonesia U-19 ini turut membuat Huistra bangga. Juru taktik asal Belanda ini sangat senang karena dua pemain mudanya ini bisa memberikan andil penting dalam kesuksesan skuad Garuda Nusantara.

“Kami mempunyai Ezzi Buffon, kami juga mempunyai Ridzar di tim. Kami sangat banga dengan torehan yang diraih timnas,” kata Huistra, dilansir dari laman resmi Borneo FC, Sabtu (3/8/2024).

“Kami sangat senang bahwa dua pemain lain terlibat, terutama Ezzi di saat semifinal. Dia mempunyai andil besar,” sambungnya.