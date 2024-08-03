Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jens Raven yang Rasa Cintanya dengan Indonesia Makin Kuat Setelah Jadi Juara Piala AFF U-19 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |00:01 WIB
Kisah Jens Raven yang Rasa Cintanya dengan Indonesia Makin Kuat Setelah Jadi Juara Piala AFF U-19 2024
Jens Raven juara Piaa AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven)
A
A
A

KISAH Jens Raven menarik diulas. Sebab, pemain Timnas Indonesia U-19 ini mengaku rasa cintanya dengan Tanah Air makin kuat setelah jadi juara Piala AFF U-19 2024.

Ya, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- sukses menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Thailand U-19 di partai final. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 29 Juli 2024.

Usai mencapai kesuksesan itu, Jens Raven membeberkan rasa bangganya membela Timnas Indonesia U-19. Dia mengatakan sejak awal memang sangat antusias menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Timnas Indonesia U-19

Usai resmi mengucap sumpah menjadi WNI, Jens Raven pun terus berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia U-19. Kini, upayanya membuahkan hasil manis.

"Seberapa besar saya cinta Indonesia? Waktu pertama kali saya menjalani proses naturalisasi, ketika saya datang ke Indonesia, saya sudah jatuh cinta dan merasa mendapat cinta dari semua orang," kata Jens Raven di Surabaya, Senin 29 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642633/benarkah-komunitas-suporter-arab-saudi-monopoli-penjualan-tiket-timnas-indonesia-azi.webp
Benarkah Komunitas Suporter Arab Saudi Monopoli Penjualan Tiket Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/11/04/hamka_hamzah.jpg
Hamka Hamzah Sebut 2 Sosok yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement