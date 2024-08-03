Kisah Jens Raven yang Rasa Cintanya dengan Indonesia Makin Kuat Setelah Jadi Juara Piala AFF U-19 2024

KISAH Jens Raven menarik diulas. Sebab, pemain Timnas Indonesia U-19 ini mengaku rasa cintanya dengan Tanah Air makin kuat setelah jadi juara Piala AFF U-19 2024.

Ya, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- sukses menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Thailand U-19 di partai final. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 29 Juli 2024.

Usai mencapai kesuksesan itu, Jens Raven membeberkan rasa bangganya membela Timnas Indonesia U-19. Dia mengatakan sejak awal memang sangat antusias menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Usai resmi mengucap sumpah menjadi WNI, Jens Raven pun terus berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia U-19. Kini, upayanya membuahkan hasil manis.

"Seberapa besar saya cinta Indonesia? Waktu pertama kali saya menjalani proses naturalisasi, ketika saya datang ke Indonesia, saya sudah jatuh cinta dan merasa mendapat cinta dari semua orang," kata Jens Raven di Surabaya, Senin 29 Juli 2024.