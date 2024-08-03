Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Belum Nyetel, Karim Rossi Ingin Lebih Maksimal saat Persis Solo Hadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |08:37 WIB
Belum Nyetel, Karim Rossi Ingin Lebih Maksimal saat Persis Solo Hadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2024
Karim Rossi ingin lebih maksimal bersama Persis Solo (Foto: Instagram/Persis Solo)
A
A
A

KARIM Rossi terang-terangan mengakui belum mendapatkan posisi terbaiknya bersama Persis Solo. Rossi menegaskan siap berusaha sekuat mungkin untuk menyesuaikan diri dengan tim terutama saat Persis Solo menghadapi Persija Jakarta di perebutan tempat ketiga pada Piala Presiden 2024.

Karim Rossi merupakan rekrutan anyar Laskar Sambernyawa untuk mengarungi musim 2024-2025. Pemain berusia 30 tahun itu didatangkan dari klub Siprus, Karmiotissa dengan kontrak hingga Juni 2026.

 

Rossi sejatinya berpengalaman di kancah sepak bola Indonesia karena sempat membela Dewa United pada musim 2022-2023. Namun sayang, striker asal Swiss itu belum menemukan posisi terbaiknya di Persis Solo.

Rossi yang sudah dimainkan dalam tiga pertandingan di Piala Presiden 2024 masih kebingungan dengan posisi terbaiknya. Dia kerap ditempatkan sebagai striker atau digeser sedikit menjadi penyerang sayap.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, Rossi berharap laga terakhir di Piala Presiden 2024 menjadi momentum tepat baginya untuk menemukan posisi terbaik. Diketahui, Persis Solo akan bersua dengan Persija Jakarta dalam laga perebutan peringkat ketiga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (3/8/2024) mendatang.

“Saya juga tentu ingin menemukan posisi terbaik saya. Karena itu akan membantu tim,” kata Rossi dikutip dari laman resmi Piala Presiden 2024, Jumat (2/8/2024).

Halaman:
1 2
      
