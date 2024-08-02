Kisah Timnas Guinea U-23 Gagal Total di Olimpiade Paris 2024 Gara-Gara Karma Kalahkan Timnas Indonesia U-23 Secara Kontroversial

KISAH Timnas Guinea U-23 yang gagal total di Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Pasalnya, kegagalan ini mungkin disebabkan oleh karma karena mereka kalahkan Timnas Indonesia U-23 secara kontroversial untuk bisa melaju ke Olimpiade.

Seperti diketahui, Timnas Guinea U-23 berhasil mengamankan satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 setelah mereka menumbangkan Timnas Indonesia U-23 di babak playoff. Laga itu berakhir dengan skor tipis 1-0.

Bertanding sebagai semifinalis Copa Afrika, Guinea U-23 menang tipis dengan cara kontroversial. Negara di Afrika Barat itu diuntungkan oleh wasit karena mendapat dua hadiah penalti yang patut dipertanyakan.

Bahkan, salah satu penalti diberikan saat pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Tak ayal, kemenangan itu pun menyisakan rasa kesal yang dalam bagi para pendukung Timnas Indonesia.

Namun bak terkena karma, Timnas Guinea U-23 justru tak mampu berbuat banyak di Olimpiade. Dalam tiga laga di babak fase grup, anak asuh Kaba Diawara selalu menelan kekalahan.

Di laga perdana, Guinea U-23 kalah tipis dari Selandia Baru dengan skor 2-1. Di laga itu, gol dari Amadou Diawara tidak mampu memberikan kemenangan untuk itu.

Lanjut di laga kedua, Timnas Guinea U-23 kembali kalah. Kali ini, mereka tumbang dari tim tuan rumah, Prancis U-23, yang tampil garang di hadapan pendukungnya sendiri. Eric Sildilla menjadi aktor yang membenamkan mimpi Guinea U-23 melaju ke babak perempatfinal.