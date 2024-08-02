Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Perempatfinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024 Malam Ini: Ada Timnas Prancis U-23 vs Timnas Argentina U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:03 WIB
Jadwal Perempatfinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024 Malam Ini: Ada Timnas Prancis U-23 vs Timnas Argentina U-23!
Para pemain Timnas Argentina U-23 kala berlaga di sepakbola Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
JADWAL perempatfinal sepakbola Olimpiade Paris 2024 malam ini. Ada Timnas Prancis U-23 vs Timnas Argentina U-23!

Ya, laga di cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024 kini sudah memasuki babak perempatfinal. Kedelapan tim yang berhasil lolos ke babak itu adalah Monako, Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, Mesir, Paraguay, Argentina, dan sang tuan rumah, Prancis.

Duel Prancis U-23 vs Argentina U-23 pun tuai sorotan besar. Sebab, laga ini dinilai jadi final kepagian di cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024.

Timnas Prancis U-23

Pertemuan Prancis U-23 vs Argentina U-23 pun dianggap jadi ulangan final Piala Dunia 2022. Namun kala itu diketahui, tim yang berlaga merupakan tim senior dari kedua negara.

Sejauh ini, Prancis U-23 vs Argentina U-23 sama-sama tampil apik di fase grup Olimpiade Paris 2024. Prancis U-23 yang tergabung di Grup A bisa menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang tersaji.

Prancis U-23 mengawali perjalanan dengan menang telak 3-0 atas Amerika Serikat U-23. Kemudian, Prancis U-23 menang tipis 1-0 atas Guinea U-23. Di laga pamungkas, giliran Selandia Baru U-23 yang jadi korban tuan rumah karena kalah 0-3. Dengan hasil ini, Prancis U-23 pun keluar sebagai juara Grup A.

Sementara Argentina U-23 yang berada di grup sulit, mereka finis sebagai runner-up Grup B. mereka total meraih 6 poin dari 3 laga yang dijalani.

Argentina U-23 mengawali perjalanan dengan buruk. Mereka kalah 2-3 dari Maroko U-23. Tetapi, skuad muda La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil bangkit setelah itu karena menang 3-1 atas Irak U-23. Di laga terakhir, Argentina U-23 mengalahkan Ukraina U-23 dengan skor 2-0.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Prancis U-23 vs Timnas Argentina U-23 di perempatfinal. Akankah Argentina U-23 mempermalukan tuan rumah?

