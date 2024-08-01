Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong yang Rela Belajar Islam di Indonesia, Alasannya Bikin Makin Dicintai Publik Sepakbola Tanah Air

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |09:02 WIB
Kisah Shin Tae-yong yang Rela Belajar Islam di Indonesia, Alasannya Bikin Makin Dicintai Publik Sepakbola Tanah Air
Shin Tae-yong rela belajar agama Islam di Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong yang rela belajar Islam di Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, alasan sang pelatih bikin makin dicintai publik sepakbola Tanah Air.

Shin direkrut PSSI untuk menangani Timnas Indonesia pada Desember 2019. Ketika itu, ia berjanji untuk belajar banyak hal demi menyesuaikan diri dengan pemain-pemain.

Shin Tae-yong

Sebab, Shin berasal dari Korea Selatan, negara yang memiliki budaya yang bisa dibilang jauh berbeda dengan Indonesia. Maka, ia berusaha belajar banyak hal, termasuk soal agama Islam!

“Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam kurang lebih tiga jam,” tutur Shin, dikutip dari Sportalkorea, Kamis (1/8/2024).

“Saya belajar soal Islam di sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji ke pemain dan pelatih (lokal) untuk menghormati waktu beribadah mereka,” sambung lelaki berusia 53 tahun itu.

“Saya akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan waktu-waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan,” pungkasnya.



      
