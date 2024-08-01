Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Hajar Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia demi Harga Diri Bangsa?

Shin Tae-yong berpotensi antar Timnas Indonesia hajar Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

SHIN Tae-yong antar Timnas Indonesia hajar Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia pelan-pelan naik level, dari yang awalnya rutin menghadapi Vietnam atau Malaysia, kini sering menghadapi Australia di berbagai kelompok usia.

Awal Februari 2024, Timnas Indonesia bertemu Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Meski tampil dominan, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia yang bermain efektif.

(Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Medio April 2024, giliran Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Australia U-23 yang bertemu di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 1-0 lewat gol sundulan Komang Teguh.

Kemenangan ini membuka jalan Timnas Indonesia U-23 yang akhirnya menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, Timnas Australia U-23 rontok di fase grup setelah kalah bersaing dari Qatar U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

Selanjutnya pada Juni 2024, giliran Timnas Indonesia U-16 dan Timnas Australia U-16 yang bertemu di semifinal Piala AFF U-16 2024. Sayangnya, Timnas Indonesia U-16 yang bermain 10 orang sejak pertengahan babak pertama, tumbang 3-5 dari sang lawan.

Di laga tersebut, para pemain Timnas Australia U-16 melakukan Selebrasi provokatif di hadapan suporter Timnas Indonesia U-16 yang memadati Stadion Manahan Solo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun meminta kepada Timnas Indonesia senior yang menjamu Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024, membalaskan dendam kepada sang lawan.