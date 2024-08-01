Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Hajar Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia demi Harga Diri Bangsa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:13 WIB
Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Hajar Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia demi Harga Diri Bangsa?
Shin Tae-yong berpotensi antar Timnas Indonesia hajar Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

SHIN Tae-yong antar Timnas Indonesia hajar Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia pelan-pelan naik level, dari yang awalnya rutin menghadapi Vietnam atau Malaysia, kini sering menghadapi Australia di berbagai kelompok usia.

Awal Februari 2024, Timnas Indonesia bertemu Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Meski tampil dominan, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia yang bermain efektif.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Medio April 2024, giliran Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Australia U-23 yang bertemu di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 1-0 lewat gol sundulan Komang Teguh.

Kemenangan ini membuka jalan Timnas Indonesia U-23 yang akhirnya menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, Timnas Australia U-23 rontok di fase grup setelah kalah bersaing dari Qatar U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

Selanjutnya pada Juni 2024, giliran Timnas Indonesia U-16 dan Timnas Australia U-16 yang bertemu di semifinal Piala AFF U-16 2024. Sayangnya, Timnas Indonesia U-16 yang bermain 10 orang sejak pertengahan babak pertama, tumbang 3-5 dari sang lawan.

Di laga tersebut, para pemain Timnas Australia U-16 melakukan Selebrasi provokatif di hadapan suporter Timnas Indonesia U-16 yang memadati Stadion Manahan Solo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun meminta kepada Timnas Indonesia senior yang menjamu Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024, membalaskan dendam kepada sang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.webp
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/festival_senengminton.jpg
Festival SenengMinton Purwokerto 2025: 480 Siswa SD Cinta Bulu Tangkis, Calon Bintang Masa Depan Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement