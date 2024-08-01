Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Melesat Drastis?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |06:27 WIB
Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Melesat Drastis?
Timnas Indonesia naik 4 posisi jika menang atas Arab Saudi. (Foto: AFC)
A
A
A

JIKA mengalahkan Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA akan melesat drastis. Mengutip dari Football-Ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi berharga 19,38 poin di ranking FIFA.

Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menjadi 1,128.11. Hitung-hitungan di atas kertas, skuad asuhan Shin Tae-yong akan naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia.

Shin Tae-yong pelan-pelan naikkan prestasi Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

(Shin Tae-yong pelan-pelan naikkan prestasi Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

Sebanyak empat negara yang akan digeser Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua dan Zimbabwe. Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi?

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi bukanlah kekuatan utama di Asia. Bukti mudahnya dapat dilihat dari pencapaian mereka di Piala Asia 2023, yang mana rontok di babak 16 besar.

Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi juga gagal dominan. Tim Asia Barat itu hanya finis runner-up karena kalah saing dari Yordania.

Timnas Indonesia semakin membuka peluang menang atas Arab Saudi jika mendapatkan pemain diaspora tambahan. Pemain-pemain seperti Ole Romeny (FC Utrecht) dan Kevin Diks (FC Copenhagen) bisa didekati PSSI untuk memperkuat skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
