Nasib Maarten Paes Bersama Timnas Indonesia Diumumkan 18 Agustus 2024, Ini Tanggal Sidang CAS-nya!

Maarten Paes jalani sidang CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. (Foto: Instagram/'@maartenpaes)

MAARTEN Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan apakah kiper 25 tahun itu tersedia atau tidak untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Mantan Anggota Exco PSSI itu berharap Maarten Paes dapat memenangkan sidang ini.

(Yunus Nusi (kiri) mengonfirmasi nasib Maarten Paes dibahas dalam sidang CAS pada 15 Agustus 2024)

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan," kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji juga angkat bicara. COO Bhayangkara FC itu baru mau membahas lebih detail terkait Maarten Paes kelar sidang CAS.

"Itu kita tunggu saja nanti," kata Sumardji.

BACA JUGA: Erick Thohir Update Kabar Terkini Maarten Paes Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Maarten Paes telah diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir April 2024. Meskipun, sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI (Indonesia) belum tuntas.