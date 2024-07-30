Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Update Kabar Terkini Maarten Paes Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:35 WIB
Erick Thohir Update Kabar Terkini Maarten Paes Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ketum PSSI, Erick Thohir dan Maarten Paes (Foto: Instagram/Erick Thohir)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terkini soal Maarten Paes jelang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erick menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Maarten Paes telah diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada April lalu. Kendati sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI belum tuntas.

Pasalnya, Maarten Paes tercatat pernah memperkuat Timnas Belanda U-21 pada ajang resmi. Tepatnya, kiper FC Dallas membela skuad berjuluk De Oranje itu saat melawan Belarusia pada Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021, November 2020 lalu.

PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Namun sampai saat ini, prosesnya juga belum menemukan titik terang.

Erick Thohir pun tidak bisa memberikan jawaban lengkap soal situasi terkini Maarten Paes di CAS. Pasalnya, PSSI juga masih menunggu hasil persidangan CAS.

“Martin Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ada apa, ya kita tunggu,” kata Erick di Surabaya, dikutip Selasa (30/7/2024).

“Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakilin FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641297/apa-strategi-timnas-indonesia-u17-untuk-meredam-kekuatan-brasil-ltf.webp
Apa Strategi Timnas Indonesia U-17 untuk Meredam Kekuatan Brasil?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement