Erick Thohir Update Kabar Terkini Maarten Paes Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terkini soal Maarten Paes jelang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erick menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Maarten Paes telah diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada April lalu. Kendati sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI belum tuntas.

Pasalnya, Maarten Paes tercatat pernah memperkuat Timnas Belanda U-21 pada ajang resmi. Tepatnya, kiper FC Dallas membela skuad berjuluk De Oranje itu saat melawan Belarusia pada Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021, November 2020 lalu.

PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Namun sampai saat ini, prosesnya juga belum menemukan titik terang.

Erick Thohir pun tidak bisa memberikan jawaban lengkap soal situasi terkini Maarten Paes di CAS. Pasalnya, PSSI juga masih menunggu hasil persidangan CAS.

“Martin Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ada apa, ya kita tunggu,” kata Erick di Surabaya, dikutip Selasa (30/7/2024).

“Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakilin FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang,” sambung dia.