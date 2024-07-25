Puja-puji Bintang Kroasia untuk Maarten Paes: Pemain Kunci FC Dallas!

DALLAS - Penyerang FC Dallas, Petar Musa, mengaku sangat kagum dengan Maarten Paes. Pria asal Kroasia itu mengatakan, penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut merupakan personel kunci di Toros Hoops Burn.

Musa bergabung dengan FC Dallas pada awal musim Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Pesepakbola berusia 26 tahun itu langsung klop dan tampil moncer.

Sang penyerang saat ini sudah mencatatkan 13 gol dan dua assist dari 23 penampilan di MLS 2024. Walau begitu, Musa tak melupakan peran rekan setim dalam kesuksesannya. Ia kagum dengan Maarten.

Menurut pria kelahiran Zagreb itu, Maarten merupakan pemain kunci yang mempunyai karakter baik di dalam mau pun luar lapangan. Ia menilai pria berdarah Belanda itu pemain berkualitas.

“Ia (Maarten Paes) salah satu pemain kunci dalam tim kami. Pertama-tama, ia orang yang hebat di luar lapangan dan di lapangan ia seorang profesional yang hebat, pemain yang sangat bagus,” kata Musa dilansir dari laman resmi MLS, Kamis (25/7/2024).