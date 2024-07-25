Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puja-puji Bintang Kroasia untuk Maarten Paes: Pemain Kunci FC Dallas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:00 WIB
Puja-puji Bintang Kroasia untuk Maarten Paes: Pemain Kunci FC Dallas!
Maarten Paes disanjung sebagai pemain terpenting FC Dallas (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

DALLAS - Penyerang FC Dallas, Petar Musa, mengaku sangat kagum dengan Maarten Paes. Pria asal Kroasia itu mengatakan, penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut merupakan personel kunci di Toros Hoops Burn.

Musa bergabung dengan FC Dallas pada awal musim Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Pesepakbola berusia 26 tahun itu langsung klop dan tampil moncer.

Maarten Paes

Sang penyerang saat ini sudah mencatatkan 13 gol dan dua assist dari 23 penampilan di MLS 2024. Walau begitu, Musa tak melupakan peran rekan setim dalam kesuksesannya. Ia kagum dengan Maarten.

Menurut pria kelahiran Zagreb itu, Maarten merupakan pemain kunci yang mempunyai karakter baik di dalam mau pun luar lapangan. Ia menilai pria berdarah Belanda itu pemain berkualitas.

“Ia (Maarten Paes) salah satu pemain kunci dalam tim kami. Pertama-tama, ia orang yang hebat di luar lapangan dan di lapangan ia seorang profesional yang hebat, pemain yang sangat bagus,” kata Musa dilansir dari laman resmi MLS, Kamis (25/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639353/timnas-futsal-indonesia-bungkam-australia-31-di-laga-uji-coba-lef.webp
Timnas Futsal Indonesia Bungkam Australia 3-1 di Laga Uji CobaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/penyerang_persija_jakarta_emaxwell_souza.jpg
Usai Hattrick vs PSBS Biak, Maxwell Souza Kirim Pesan Penting untuk Tim Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement