Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Bertekad Hapus Catatan Buruk Jumpa Arema FC di Final Piala Presiden 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |15:22 WIB
Borneo FC Bertekad Hapus Catatan Buruk Jumpa Arema FC di Final Piala Presiden 2024
Borneo FC mengusung tekad menghapus catatan buruk atas Arema FC di final Piala Presiden (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

SOLO – Borneo FC mempunyai catatan buruk ketika berjumpa Arema FC di final Piala Presiden. Manajer Tim, Farid Abubakar, optimistis Pesut Etam mempunyai tekad besar untuk menghapus rekam jejak buruk itu.

Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC di final Piala Presiden 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Minggu 4 Agustus 2024.

Borneo FC di Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)

Laga tersebut akan menjadi ketiga kalinya Borneo FC dan Arema FC bersua di final Piala Presiden. Pada dua pertemuan sebelumnya, mereka harus puas menjadi runner-up turnamen tersebut.

Dua kekalahan Borneo FC terjadi pada edisi 2017 dan 2022. Pada 2017, mereka harus mengakui kehebatan Singo Edan dengan skor 1-5. Lima tahun berselang, klub asal Kalimantan Timur itu kembali menelan kekalahan dari Arema FC dalam pertandingan dua leg dengan agregat 0-1.

Farid mengatakan Borneo FC sudah belajar banyak dari dua kekalahan tersebut. Ia menegaskan, tim berkostum oranya itu kali ini datang dengan tekad besar untuk membawa trofi Piala Presiden ke tanah Kalimantan untuk pertama kalinya.

“Alhamdulilah Borneo FC bisa lolos ke babak final Piala Presiden 2024, ini capaian ketiga kalinya kami dan untuk ketiga kalinya juga kami jumpa dengan Arema,” kata Farid dikutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (2/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642477/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-amputasi-indonesia-takluk-dari-irak-iei.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Amputasi Indonesia Takluk dari Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap! Begini Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia U-17 jelang Lawan Honduras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement