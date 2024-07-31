Jadwal Final Piala Presiden 2024: Borneo FC vs Arema FC!

JADWAL Final Piala Presiden 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Partai puncak akan mempertemukan Borneo FC melawan Arema FC.

Pertandingan final antara Borneo FC vs Arema FC akan berlangsung pada 4 Agustus 2024. Stadion Manahan akan kembali menjadi venue tempat berlangsungnya partai final.

Arema FC sendiri baru saja memastikan tiket ke Final Piala Presiden 2024. Singo Edan -julukan Arema FC- menang meyakinkan 2-0 atas Persis Solo pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Rabu (31/7/2024).

Charles Lokolingoy menjadi pahlawan Arema FC lewat bracenya di laga kali ini. Lokolingoy memborong dua gol ke gawang Persis Solo di babak kedua.

Sementara itu di semifinal lain, Borneo FC sudah lebih dulu merebut tiket ke final. Pesut Etam berhasil mengatasi perlawanan Persija Jakarta.