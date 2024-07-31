Semifinal Piala Presiden 2024: Tekad Membara Bintang Persis Solo Singkirkan Arema FC

SOLO – Winger Persis Solo, Sho Yamamoto, bertekad untuk mengunci kemenangan di semifinal Piala Presiden 2024 melawan Arema FC. Pemain asal Jepang itu menegaskan Laskar Sambernyawa akan menampilkan permainan terbaik.

Persis Solo akan bersua dengan Arema FC di semifinal Piala Presiden 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (31/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Yamamoto menginginkan pertandingan ini jadi pembuktian kebangkitan Persis setelah tiga laga sebelumnya. Diketahui, mereka meraih hasil kurang maksimal dalam tiga pertandingan fase grup.

Persis hanya mengantungi satu kemenangan atas Persib Bandung 1-0 dari tiga pertandingan. Dua laga lainnya berakhir dengan hasil imbang kontra PSM Makassar 2-2 dan kekalahan dari Borneo FC 0-2.

Kemenangan Persis dalam laga semifinal adalah harga mati bagi Yamamoto. Eks winger Persebaya Surabaya itu menegaskan, timnya harus bisa memberikan yang lebih baik dari tiga laga sebelumnya.

“Kami harus bermain lebih baik dari tiga pertandingan sebelumnya dan mendapatkan hasil yang terbaik pada laga nanti,” tegas Yamamoto dikutip dari laman resmi Persis Solo, Rabu (31/7/2024).