5 Pesepakbola Dunia yang Jatuh Hati dengan Perempuan Supercantik Indonesia, Nomor 1 Kawan Mantan Pemain Inter Milan

SEBANYAK 5 pesepakbola dunia yang jatuh hati dengan perempuan supercantik Indonesia akan diulas Okezone. Pemain-pemain di bawah ini mengawali karier sepakbolanya di luar negeri.

Namun, para pesepakbola dunia ini justru mendapatkan cinta sejatinya di Indonesia. Singkat kata, para pesepakbola Ini memilih menikahi perempuan asal Indonesia. Lantas, siapa saja pesepakbola dunia yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang jatuh hati dengan perempuan supercantik Indonesia:

5. Beto Goncalves





Sebelum mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves pernah berkarier di Brasil pada 1999-2008. Setelah dua tahun berada di Indonesia, Beto menikahi perempuan asal Indonesia bernama Rosmala Dewi.

Dua tahun berpacaran, keduanya memilih menikah dan telah dikaruniai tiga orang anak. Sekarang, Beto Goncalves berstatus penyerang klub Liga 1 2024-2025, PSBS Biak.

4. Esteban Vizcarra





Esteban Vizcarra yang saat ini berstatus pemain Persela Lamongan, jatuh hati kepada perempuan bernama Resti Ayu Ferdina. Pesepakbola yang kemudian memilih menjadi mualaf ini menikahi sang kekasih pada 2012, atau tiga tahun setelah dirinya berada di Indonesia.

Saat ini, hubungan keduanya telah dikaruniai satu orang anak. Sebelum tiba di Indonesia, Vizcarra sempat membela klub asal Argentina, Huracan.