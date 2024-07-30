Jadi Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2024, Dony Tri Pamungkas: Berkat Kerjasama Tim

BEK Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas, terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-19 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan rekan-rekannya di lapangan.

Predikat itu bertambah lengkap buatnya karena berhasil membawa timnya menjadi juara Piala AFF U-19. Kepastian itu usai Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Thailand dalam laga final di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024).

Dony Tri Pamungkas mengatakan terkejut mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu pun akan memotivasinya menjadi lebih baik ke depan.

"Alhamdulillah tidak nyangka juga," kata Dony Tri Pamungkas usai laga.

Pemain Persija itu mengatakan pencapaiannya iti tidak terlepas peran rekan-rekannya sepanjang Piala AFF U-19. Dia pastikan pemain Timnas Indonesia U-19 saling melengkapi satu sama lainnya.