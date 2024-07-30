Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2024, Dony Tri Pamungkas: Berkat Kerjasama Tim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |13:41 WIB
Jadi Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2024, Dony Tri Pamungkas: Berkat Kerjasama Tim
Dony Tri Pamungkas terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-19 2024 (Foto: Instagram/donytripamungkas)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas, terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-19 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan rekan-rekannya di lapangan.

Predikat itu bertambah lengkap buatnya karena berhasil membawa timnya menjadi juara Piala AFF U-19. Kepastian itu usai Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Thailand dalam laga final di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024).

 

Dony Tri Pamungkas mengatakan terkejut mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu pun akan memotivasinya menjadi lebih baik ke depan.

"Alhamdulillah tidak nyangka juga," kata Dony Tri Pamungkas usai laga.

Pemain Persija itu mengatakan pencapaiannya iti tidak terlepas peran rekan-rekannya sepanjang Piala AFF U-19. Dia pastikan pemain Timnas Indonesia U-19 saling melengkapi satu sama lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641293/pelatih-brasil-prediksi-timnas-indonesia-u17-bakal-tampil-habishabisan-ckd.webp
Pelatih Brasil Prediksi Timnas Indonesia U-17 Bakal Tampil Habis-habisan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/pelatih_timnas_brasil_u_17_dudu_patetuci.jpg
Pelatih Brasil Siaga Satu Jumpa Timnas Indonesia U-17: Mereka Akan Habis-habisan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement