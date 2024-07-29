Breaking News: Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 Usai Bungkam Thailand U-19!

TIMNAS Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 usai membungkam Timnas Thailand U-19 dengan skor 1-0 di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB. Gol tunggal Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven pada menit ke-17.

Gol tercipta setelah Kafiatur Rizky melepaskan sepak pojok yang mengarah ke kadek Arel. Tanpa berlama-lama, Kadek Arel menanduk bola dan si kulit bulat langsung menuju ke Jens Raven yang berdiri di gawang kosong. Tanpa ampun, penyerang 18 tahun itu langsung menceploskan si kulit bulat ke gawang Thailand U-19.

(Jens raven cetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)

Ini merupakan trofi kedua Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19. Sebelumnya atau gelar pertama didapat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- ketika menang adu penalti atas Timnas Vietnam U-19 di final Piala AFF U-19 2013.

Begitu juga dengan pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri. Ini merupakan gelar keduanya di ajang Piala AFF U-19. Sekadar diketahui, Indra Sjafri berstatus pelatih Timnas Indonesia U-19 saat juara Piala AFF U-19 2013.

Secara keseluruhan, ini merupakan gelar Keempat Indra Sjafri bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia memenangkan trofi Piala AFF U-19 2013, Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Karena itu, Indra Sjafri tercatat sebagai pelatih yang memberikan trofi terbanyak bagi Timnas Indonesia. Seperti Shin Tae-yong, Indra Sjafri bisa dibilang sebagai history maker.