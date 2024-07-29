Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Gadis Cantik Kamboja yang Ketiban Durian Runtuh Gara-Gara Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:16 WIB
Kisah Gadis Cantik Kamboja yang Ketiban Durian Runtuh Gara-Gara Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan
Phyadeth Rotha ketiban durian runtuh gara-gara Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@phyaa_deth)
A
A
A

KISAH gadis cantik Kamboja Phyadeth Rotha yang ketiban durian runtuh gara-gara pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan akan diulas Okezone. Nama Phyadeth Rotha menjadi sorotan ketika membawa baki di prosesi pengalungan medali emas saat Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 medio Mei 2023.

Saat itu, aksi Marselino Ferdinan yang membuat nama Phyadeth Rotha meroket. Marselino Ferdinan mencoba menggoda Phyadeth Rotha dengan menganggukan kepalanya ketika hendak diberikan medali emas.

Phyadeth Rotha saat membawa baki di penganugerahan medali SEA Games 2023

(Phyadeth Rotha saat membawa baki di prosesi pengalungan medali SEA Games 2023)

Sontak, Phyadeth Rotha menjadi buruan netizen di Indonesia. Akun Instagram dan TikTok Phyadeth Rotha pun diikuti banyak netizen di media sosial.

Tahu diikuti banyak netizen Indonesia, Phyadeth Rotha pun mengeluarkan kalimat yang sedang “hits” pada medio Mei 2023. Kalimat yang dimaksud adalah “ga bahaya ta!” setelah mengeluarkan kalimat itu, jumlah followers Phyadeth Rotha semakin meningkat.

Phyadeth Rotha yang dulunya memiliki followers di angka 3.000 saja, kini menembus 95 ribu! Memiliki banyak followers membuat banyak produk menjadikannya sebagai model iklan.

Tak sampai di situ, Phyadeth Rotha pun masuk ke posisi 10 besar saat mengikuti Miss Cambodia 2023. Namun, Terbaru, Phyadeth Rotha terpilih sebagai Miss Earth 2024!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/14/floyd_mayweather_jr.jpg
Floyd Mayweather Banjir Kecaman usai Nyatakan Dukungan untuk Israel di Tengah Perang Gaza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement