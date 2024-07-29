Kisah Gadis Cantik Kamboja yang Ketiban Durian Runtuh Gara-Gara Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan

KISAH gadis cantik Kamboja Phyadeth Rotha yang ketiban durian runtuh gara-gara pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan akan diulas Okezone. Nama Phyadeth Rotha menjadi sorotan ketika membawa baki di prosesi pengalungan medali emas saat Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 medio Mei 2023.

Saat itu, aksi Marselino Ferdinan yang membuat nama Phyadeth Rotha meroket. Marselino Ferdinan mencoba menggoda Phyadeth Rotha dengan menganggukan kepalanya ketika hendak diberikan medali emas.

(Phyadeth Rotha saat membawa baki di prosesi pengalungan medali SEA Games 2023)

Sontak, Phyadeth Rotha menjadi buruan netizen di Indonesia. Akun Instagram dan TikTok Phyadeth Rotha pun diikuti banyak netizen di media sosial.

Tahu diikuti banyak netizen Indonesia, Phyadeth Rotha pun mengeluarkan kalimat yang sedang “hits” pada medio Mei 2023. Kalimat yang dimaksud adalah “ga bahaya ta!” setelah mengeluarkan kalimat itu, jumlah followers Phyadeth Rotha semakin meningkat.

Phyadeth Rotha yang dulunya memiliki followers di angka 3.000 saja, kini menembus 95 ribu! Memiliki banyak followers membuat banyak produk menjadikannya sebagai model iklan.

Tak sampai di situ, Phyadeth Rotha pun masuk ke posisi 10 besar saat mengikuti Miss Cambodia 2023. Namun, Terbaru, Phyadeth Rotha terpilih sebagai Miss Earth 2024!