Jadwal Final Piala AFF U-19 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19, Waktunya Juara!

Timnas Indonesia U-19 dijadwalkan menghadapi Timnas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 hari ini (Foto: PSSI)

SURABAYA – Jadwal final Piala AFF U-19 2024 hari ini akan dibahas Okezone. Laga itu mempertemukan Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kedua kesebelasan lolos ke final usai menaklukkan lawan masing-masing di babak semifinal, Sabtu 27 Juli 2024, di Stadion GBT. Thailand lebih dulu memesan tempat di partai puncak.

Hal itu terjadi setelah Timnas Thailand U-19 di luar dugaan menaklukkan Timnas Australia U-19. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).

Di partai puncak, Thailand akan menghadapi Indonesia U-19. Garuda Nusantara melaju dari semifinal Piala AFF U-19 2024 dengan mengalahkan Timnas Malaysia U-19 1-0!

Menariknya, gol kemenangan juga diwarnai bunuh diri lawan. Sepakan Alfharezzi Buffon di menit ke-78, berbelok arah setelah mengenai tiang dan kaki kiper Muhammad Haziq.

Namun, kedua tim harus dihadapkan dengan jadwal yang padat. Persiapan dipastikan mepet lantaran final digelar hanya berjarak dua hari dari babak empat besar!