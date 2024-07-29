Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

KV Mechelen Diperkuat Sandy Walsh, Gelandang Club Brugge Akui Frustasi Bongkar Pertahanan Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |04:32 WIB
KV Mechelen Diperkuat Sandy Walsh, Gelandang Club Brugge Akui Frustasi Bongkar Pertahanan Lawan
Kehadiran Sandy Walsh bikin pertahanan KV Mechelen sulit ditembus Club Brugge (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

GELANDANG Club Brugge, Hugo Vetlesen, mengaku frustasi membongkar pertahanan KV Mechelen yang juga dijaga oleh pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh. Ia mengatakan, pertahanan The Yellow Reds sangat solid.

Club Brugge ditahan imbang KV Mechelen 1-1 di pekan pertama Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgia pada Sabtu 27 Juli 2024 dini hari WIB.

Sandy Walsh

Jawara Belgia musim lalu itu sempat unggul lewat Joaquin Seys (51’). Namun, Mechelen berhasil menyamakan kedudukan via gol yang dicetak Patrick Pflucke (65’).

Dalam pertandingan itu, Sandy bermain sejak awal sebelum digantikan Toon Raemaekers pada menit 61. Meski sempat kebobolan, bek berdarah Belanda itu mencatatkan statistik solid dengan tiga kemenangan dalam duel udara, tiga sapuan, dan satu kali memblok tembakkan.

Vetlesen mengakui pertahanan yang dijaga Sandy Walsh dan kolega terlampau solid. Pemain asal Norwegia itu mengatakan, Club Brugge kewalahan untuk membongkar pertahanan Mechelen.

“Ngomong-ngomong, harus dikatakan Mechelen sangat solid dalam bertahan, jadi kami terlalu sering mengalami kesulitan dengan bola kedua,” kata Vetlesen dikutip dari laman resmi Club Brugge, Senin (29/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532/timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305/berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640571/cara-menonton-live-streaming-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-aea.webp
Cara Menonton Live Streaming Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Muhammad Shohibul Fikri Ditanya Soal Isu Dipermanenkan Duet dengan Fajar Alfian, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement