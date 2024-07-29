KV Mechelen Diperkuat Sandy Walsh, Gelandang Club Brugge Akui Frustasi Bongkar Pertahanan Lawan

GELANDANG Club Brugge, Hugo Vetlesen, mengaku frustasi membongkar pertahanan KV Mechelen yang juga dijaga oleh pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh. Ia mengatakan, pertahanan The Yellow Reds sangat solid.

Club Brugge ditahan imbang KV Mechelen 1-1 di pekan pertama Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgia pada Sabtu 27 Juli 2024 dini hari WIB.

Jawara Belgia musim lalu itu sempat unggul lewat Joaquin Seys (51’). Namun, Mechelen berhasil menyamakan kedudukan via gol yang dicetak Patrick Pflucke (65’).

Dalam pertandingan itu, Sandy bermain sejak awal sebelum digantikan Toon Raemaekers pada menit 61. Meski sempat kebobolan, bek berdarah Belanda itu mencatatkan statistik solid dengan tiga kemenangan dalam duel udara, tiga sapuan, dan satu kali memblok tembakkan.

Vetlesen mengakui pertahanan yang dijaga Sandy Walsh dan kolega terlampau solid. Pemain asal Norwegia itu mengatakan, Club Brugge kewalahan untuk membongkar pertahanan Mechelen.

“Ngomong-ngomong, harus dikatakan Mechelen sangat solid dalam bertahan, jadi kami terlalu sering mengalami kesulitan dengan bola kedua,” kata Vetlesen dikutip dari laman resmi Club Brugge, Senin (29/7/2024).