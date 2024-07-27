Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh Catat Statistik Mentereng saat Bantu KV Mechelen Tahan Jawara Belgia Club Brugge

BRUGES – Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, catat statistik mentereng saat bantu klubnya, KV Mechelen, tahan jawara Belgia, Club Brugge. Sandy diketahui diturunkan sejak awal pertandingan.

Ya, KV Mecheles sukses menahan imbang jawara Liga Belgia musim lalu Club Brugge 1-1. Pertandingan itu merupakan bagian dari matchday pertama Liga Belgia 2024-2025.

Club Brugge yang bertindak sebagai tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Joaquin Seys (51'). Namun, KV Mechelen membalaskan lewat gol Patrick Pflucke (65'). Laga yang digelar di Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgia pada Sabtu (27/7/2024) dini hari itupun berakhir imbang 1-1.

Sandy Walsh dipercaya bermain sejak awal pertandingan oleh pelatih Besnik Hasi. Meski hanya tampil selama 61 menit, Sandy mampu memperlihatkan statistik cukup baik.