Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh Catat Statistik Mentereng saat Bantu KV Mechelen Tahan Jawara Belgia Club Brugge

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:31 WIB
Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh Catat Statistik Mentereng saat Bantu KV Mechelen Tahan Jawara Belgia Club Brugge
Sandy Walsh kala membela KV Mechelen. (Foto: KV Mechelen)
A
A
A

BRUGES – Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, catat statistik mentereng saat bantu klubnya, KV Mechelen, tahan jawara Belgia, Club Brugge. Sandy diketahui diturunkan sejak awal pertandingan.

Ya, KV Mecheles sukses menahan imbang jawara Liga Belgia musim lalu Club Brugge 1-1. Pertandingan itu merupakan bagian dari matchday pertama Liga Belgia 2024-2025.

Sandy Walsh

Club Brugge yang bertindak sebagai tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Joaquin Seys (51'). Namun, KV Mechelen membalaskan lewat gol Patrick Pflucke (65'). Laga yang digelar di Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgia pada Sabtu (27/7/2024) dini hari itupun berakhir imbang 1-1.

Sandy Walsh dipercaya bermain sejak awal pertandingan oleh pelatih Besnik Hasi. Meski hanya tampil selama 61 menit, Sandy mampu memperlihatkan statistik cukup baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181312/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-lHj5_large.jpg
PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia pada Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/jersey_legenda_dunia.jpg
Liverpool Pajang Jersey Legenda Real Madrid di Anfield, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement