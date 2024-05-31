Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Ragnar Oratmangoen Pura-Pura Teror Kamar Sandy Walsh buat Sindir Fans FOMO

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:56 WIB
Momen Kocak Ragnar Oratmangoen Pura-Pura Teror Kamar Sandy Walsh buat Sindir Fans FOMO
Momen Ragnar Oratmangoen usili Sandy Walsh. (Foto: Tiktok)
A
A
A

MOMEN kocak Ragnar Oratmangoen pura-pura teror kamar Sandy Walsh buat sindir fans FOMO. Hal ini dilakukan kedua penggawa Timnas Indonesia itu tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta.

Ya, para penggawa skuad Garuda kini tengah menjalani TC di Jakarta jelang melakoni dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua laga itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan juga Timnas Filipina pada 11 Mei 2024.

Sandy Walsh

Laga itu sendiri jadi penting bagi Timnas Indonesia yang punya peluang besar lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, pasukan Shin Tae-yong diketahui hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga.

Bakal melakoni laga krusial, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun memanggil para pemain terbaik Timnas Indonesia. Kehadiran sejumlah pemain abroad pun diketahui mendapat sorotan dan antusias besar dari publik Tanah Air.

Bahkan, sejumlah fans yang terlalu antusias menyambut para pemain Timnas Indonesia ini dikabarkan sampai ada yang merangsek hingga ke kamar hotel. Ternyata, ulah fans yang kerap disebut FOMO (fear of missing out) atau yang mempunyai arti kecemasan jika kehilangan informasi atau momen ini turut jadi perhatian para pemain Timnas Indonesia.

Ragnar Oratmangoen pun sampai bertingkah bak menyindir fans FOMO Timnas Indonesia. Hal itu dilakukan Ragnar dengan pura-pura meneror kamar sang rekan setimnya, Sandy Walsh.

Dalam video yang diunggah di media sosial, terlihat Ragnar mengendap-endap kemudian mengetuk pintu kamar Sandy Walsh. Sandy yang tampaknya sudah memperkirakan bahwa itu ulah orang iseng, dia pun membuka pintu sambil merekam menggunakan ponselnya.

