Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pratama Arhan Kini Calvin Verdonk Hadir di Timnas Indonesia: Bagus Buat Perkembangan Saya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:52 WIB
Reaksi Pratama Arhan Kini Calvin Verdonk Hadir di Timnas Indonesia: Bagus Buat Perkembangan Saya!
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya.

Ya, proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Komisi III dan X DPR RI akan melanjutkan pembahasan naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu pada Senin 3 Juni 2024.

Calvin Verdonk

Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, pada Jumat (31/5/2024). Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin.

"Tentunya bagus buat saya juga, bagus buat timnas juga," kata Arhan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653469/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-kans-2-emas-dari-sektor-beregu-ieg.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kans 2 Emas dari Sektor Beregu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/philippe_coutinho.jpg
Inter Milan Vs Liverpool, Philippe Coutinho Jagokan Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement