Reaksi Pratama Arhan Kini Calvin Verdonk Hadir di Timnas Indonesia: Bagus Buat Perkembangan Saya!

JAKARTA – Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya.

Ya, proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Komisi III dan X DPR RI akan melanjutkan pembahasan naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu pada Senin 3 Juni 2024.

Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, pada Jumat (31/5/2024). Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin.

"Tentunya bagus buat saya juga, bagus buat timnas juga," kata Arhan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (31/5/2024).