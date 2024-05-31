Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Calvin Verdonk saat Ditanya Apakah Turun di Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina atau Tidak

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:00 WIB
Respons Calvin Verdonk saat Ditanya Apakah Turun di Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina atau Tidak
Calvin Verdonk belum tentu main lawan Irak dan Filipina (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

RESPONS Calvin Verdonk saat ditanya apakah turun di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina atau tidak akan diulas Okezone. Di luar dugaan, Calvin Verdonk mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madya pada Jumat, (31/5/2024) pagi WIB.

Ia berlatih bersama Timnas Indonesia meski belum memegang paspor Indonesia. Kondisi serupa juga pernah dialami Sandy Walsh dan Jordi Amat yang berlatih bersama Timnas Indonesia pada Juni 2022 meski belum memegang paspor Indonesia.

Calvin Verdonk (paling kiri) berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Calvin Verdonk (paling kiri) berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Dalam sesi latihan tadi, Calvin Verdonk terlihat gagah mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia. Ia pun merasa senang bisa langsung klop dengan Timnas Indonesia.

Meski demikian, Calvin Verdonk mengatakan belum tahu apakah akan bermain di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti atau tidak, yakni kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024). Sekadar diketahui, saat ini Calvin Verdonk masih belum berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Proses naturalisasinya akan berlanjut di Komisi III dan X DPR RI pada Senin 3 Juni 2024. Ia pun berharap, proses itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga bisa membela Timnas Indonesia di dua laga tersebut.

“Tidak, tapi kita akan lihat nanti (soal tampil lawan Irak atau Filipina),” kata Calvin Verdonk kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
      
