SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Moncongbulo FC Menang 4-2 atas Pendekar United

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:57 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Moncongbulo FC Menang 4-2 atas Pendekar United
Moncongbulo menang 4-2 atas Pendekar United di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/moncongbulo)
A
A
A

YOGYAKARTA Moncongbulo FC sukses menghajar Pendekar United di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (28/7/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Moncongbulo menang dengan skor 4-2 atas Pendekar United.

Jalannya Pertandingan

Moncongbulo tampil agresif meski pertandingan baru dimulai. Upaya ini langsung membuahkan hasil, Nandi Sumawijaya mencetak gol pembuka bagi Moncongbulo di menit 4'.

Drama jual beli serangan pun sempat terjadi. Pendekar United juga terus menggedor pertahanan lawan dengan serangan-serangannya. Hasilnya manis, M Satria Nurdin berhasil mencetak gol penyeimbang di menit 11'.

Skor satu sama ini bertahan hingga turun minum. Memasuki paruh kedua, Moncongbulo menambah intensitas serangan dengan melakukan umpan-umpan cepat.

Taktik ini pun sukses dan membuahkan hasil, dimana pada menit 32' umpan pendek Sahir mampu disambar dengan baik oleh Nandi.

Moncongbulo FC vs Pendekar United

Gol kedua Nandi sekaligus membuat Moncongbulo kembali unggul. Dalam posisi tertinggal, Pendekar United merubah skema permainan dengan melakukan power play lima menit sisa waktu.

Halaman:
1 2
      
