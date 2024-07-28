Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Victor Igbonefo Ingin Pensiun di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |05:30 WIB
Victor Igbonefo Ingin Pensiun di Persib Bandung
Victor Igbonefo ingin pensiun di Persib Bandung (Foto: Instagram/@vicshaga)
A
A
A

BANDUNG – Victor Igbonefo ternyata menaruh harapan untuk bisa pensiun di Persib Bandung. Apalagi, saat ini usianya sudah mencapai 38 tahun.

“Semoga (pensiun di Persib),” harap Victor, dikutip Minggu (28/7/2024).

Persib Bandung vs Persis Solo di Piala Presiden 2024 (Foto: Persib Bandung)

Pria kelahiran Nigeria itu mengakui usianya sudah bisa dibilang tua untuk ukuran pesepakbola. Bahkan, ia tercatat sebagai pemain tertua yang masih aktif jadi pemain di Liga 1 2024-2025.

Karena itu, pemain yang sudah membela Persib Bandung sejak musim 2020-2021 ini merasakan kebanggaan dengan pencapaiannya itu. Sebab, tidak banyak pemain yang masih bermain di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia.

“Tentunya saya bangga pada diri saya sendiri, karena mungkin di umur yang sekarang mungkin tidak terlihat ada banyak orang yang masih (aktif bermain) dan bisa bertahan,” ungkap Victor.

“Jadi ini dedikasi saya tinggi untuk sepak bola mau pun latihan pada usia saya sekarang,” tegas eks pemain belakang Persipura Jayapura itu.

Victor masih mendapatkan kepercayaan untuk bermain di Piala Presiden 2024. Meski berperan sebagai pemain pengganti, ia selalu dilibatkan di tiga pertandingan fase grup baik saat melawan PSM Makassar, Borneo FC, mau pun Persis Solo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/49/3168523/bojan_hodak_memuji_kuartet_pemain_persib_bandung_di_timnas_indonesia-oHW8_large.jpg
Pujian Bojan Hodak untuk 4 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/laga_besar_psg_vs_bayern_munchen_di_liga_champions.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Bayern Munchen di Liga Champions 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement