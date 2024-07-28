Victor Igbonefo Ingin Pensiun di Persib Bandung

BANDUNG – Victor Igbonefo ternyata menaruh harapan untuk bisa pensiun di Persib Bandung. Apalagi, saat ini usianya sudah mencapai 38 tahun.

“Semoga (pensiun di Persib),” harap Victor, dikutip Minggu (28/7/2024).

Pria kelahiran Nigeria itu mengakui usianya sudah bisa dibilang tua untuk ukuran pesepakbola. Bahkan, ia tercatat sebagai pemain tertua yang masih aktif jadi pemain di Liga 1 2024-2025.

Karena itu, pemain yang sudah membela Persib Bandung sejak musim 2020-2021 ini merasakan kebanggaan dengan pencapaiannya itu. Sebab, tidak banyak pemain yang masih bermain di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia.

“Tentunya saya bangga pada diri saya sendiri, karena mungkin di umur yang sekarang mungkin tidak terlihat ada banyak orang yang masih (aktif bermain) dan bisa bertahan,” ungkap Victor.

“Jadi ini dedikasi saya tinggi untuk sepak bola mau pun latihan pada usia saya sekarang,” tegas eks pemain belakang Persipura Jayapura itu.

Victor masih mendapatkan kepercayaan untuk bermain di Piala Presiden 2024. Meski berperan sebagai pemain pengganti, ia selalu dilibatkan di tiga pertandingan fase grup baik saat melawan PSM Makassar, Borneo FC, mau pun Persis Solo.