Prediksi Bung Maruf: Timnas Indonesia U-19 Hancurkan Malaysia U-19 3-1 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

TIMNAS Indonesia U-19 diprediksi bakal mengatasi perlawanan Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024. Pendapat tersebut disampaikan salah satu pengamat sepakbola kawakan Tanah Air, Maruf El Rumi.

Bung Maruf -sapaan akrabnya- meyakini laga akan berlangsung menarik mengingat rivalitas antara kedua tim. Sebagai catatan, ini akan menjadi pertemuan ketujuh bagi Timnas Malaysia U-19 dan Indonesia U-19. Dalam enam pertemuan sebelumnya, Harimau Malaya Muda unggul dengan catatan tiga hasil imbang dan tiga kemenangan.

"Prediksi tentu saja pertandingan akan dimenangkan Timnas Indonesia U-19. Garuda Muda akan mengalahkan Malaysia U-19 dengan skor akhir 3-1," ujar Maruf El Rumi di media sosial Instagram Okezone.

"Pertandingan yang akan sangat ditunggu mengingat persaingan klasik kedua negara serumpun. Timnas Indonesia U-19 punya catatan positif sejak fase grup ketika mereka menjadi juara Grup A dengan koleksi 14 gol dan hanya dua kali kebobolan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bung Maruf mengatakan Timnas Indonesia U-19 harus lebih fokus di lini pertahanan. Muhammad Iqbal Gwijangge dan rekan-rekan yang cukup baik dalam membantu serangan terkadang kerepotan menghadapi gempuran para pemain lawan.