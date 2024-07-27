Mental Pemain Ditempa, Dony Tri Pamungkas Makin Semangat Hadapi Laga Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

SURABAYA - Para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 mendapatkan sesi psikologi untuk menempa mental jelang melawan Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Berkat sesi tersebut, penggawa Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas makin percaya diri menghadapi Malaysa U-19.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-19 akan melawan Malaysia U-19 di laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/7/2024).

Jelang laga tersebut, pasukan Garuda Nusantara mendapatkan sesi psikologi untuk menempa mental para pemain. Dony Tri Pamungkas menjadi pihak yang sangat senang dengan hadirnya sesi psikologi tersebut.

Sebab bagi Dony Tri, sesi tersebut sangat bermanfaat. Hal itu karena Timnas Indonesia U-19 makin punya kepercayaan diri agar dapat tampil dengan performa terbaik.

"Kami ada sesi dengan Mas Afif Kurniawan, Psikolog Timnas, dia menjelaskan bagaimana kami keluar dari masalah dan juga membangun mental untuk terus termotivasi dan terpacu dengan apa yang sudah menjadi target sebagai pemenangan," kata Dony dilansir dari laman Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Sementara itu, Afif Kurniawan menyatakan sudah memberikan sesi khusus untuk para pemain agar pola pikir mereka terbangun menjadi seorang juara. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U-19 selalu bersemangat dalam latihan dan memberikan performa terbaik saat turun laga.