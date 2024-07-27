Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kata-Kata Thiago Motta Setelah Juventus Dibantai Nurnberg 0-3 di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |06:45 WIB
Kata-Kata Thiago Motta Setelah Juventus Dibantai Nurnberg 0-3 di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025
Thiago Motta saat memberi arahan kepada pemain Juventus di laga melawan Nurnberg. (Foto: Laman resmi Juventus)
PELATIH Juventus, Thiago Motta, tidak ambil pusing setelah timnya dibantai Nurnberg 0-3 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Max-Morlock-Stadion, Jumat 26 Juli 2024 malam WIB. Thiago Motta mengatakan cukup puas karena skuadnya sudah mengalami perkembangan.

Dalam laga tersebut, Juventus menurunkan mayoritas pemain akademi. Hanya beberapa pemain senior yang disertakan Thiago Motta.

Juventus kalah 0-3 dari Nurnberg di laga uji coba. (Foto: Laman resmi Juventus)

Di jajaran starter terdapat Manuel Locatelli, Khephren Thuram dan Fabio Mirretti. Sementara itu, baru turun di babak kedua adalah Federico Gatti, Dusan Vlahovic, Andrea Cambiasso, Mattia Perin dan Timothy Weah.

Hadirnya pemain-pemain di atas belum cukup membantu Bianconeri -julukan Juventus- memenangkan pertandingan. Juventus pun takluk 0-3 dari Nurnberg lewat gol-gol yang dilesakkan Caspar Jander pada menit 19, Dustin Forkel (87’), dan Tim Janisch (89’).

“Pertandingan ini mengakhiri minggu latihan kami yang bagus. Kami pun sudah cukup puas,” buka Thiago Motta, Okezone mengutip dari laman resmi Juvnetus.

“Kami kesulitan di awal pertandingan untuk menguasai bola. Di babak kedua kami bermain lebih baik dan itu merupakan hasil positif yang bisa kami ambil,” lanjut eks pelatih Bologna ini.

Halaman:
1 2
      
