5 Pemain Bintang Dunia yang Ternyata Tak Pernah Sekali pun Ikut Olimpiade, Nomor 1 Eks Bintang Barcelona!

5 pemain bintang dunia ternyata tidak pernah sekali pun bermain di Olimpiade sepanjang karirnya. Hal ini terdengar aneh melihat bagaimana prestasi mereka di dunia sepakbola.

Seperti diketahui, Olimpiade merupakan pesta olahraga yang mempertandingkan puluhan cabang olahraga, termasuk sepakbola. Pada ajang ini, setiap negara diharuskan mengirim tim U-23 dan boleh ditambah dengan 3 pemain senior.

Secara pamor, Olimpiade masih kalah jauh dibandingkan Piala Dunia. Namun, bagi pemain di bawah 23 tahun, ajang ini tetaplah sangat menarik. Oleh sebab itu, banyak bintang muda saat ini yang berhasrat mengincar medali emas Olimpiade Paris 2024.

Namun usut punya usut, ternyata ada beberapa pemain bintang dunia yang tidak pernah sekalipun bermain di Olimpiade. Padahal, semasa aktif bermain mereka memiliki perjalanan karir yang begitu mentereng.

Berikut 5 pemain bintang dunia ternyata tidak pernah sekalipun bermain di Olimpiade sepanjang kariernya.

5. Roque Santa Cruz





Roque Santa Cruz merupakan pemain berkebangsaan Paraguay yang memiliki karier sangat mentereng. Tercatat, ia pernah memenangkan gelar Bundesliga, DFB Pokal, hingga Liga Champions. Namun, bersama tim nasional, ia rupanya tidak pernah ikut Olimpiade.

Roque Santa Cruz sempat ikut bermain di babak kualifikasi. Sayangnya, Paraguay gagal lolos yang membuat mimpi Roque Santa Cruz untuk bermain di Olimpiade pun pupus.

4. Clint Dempsey





Clint Dempsey merupakan salah satu pemain paling berprestasi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Tapi sayangnya, ia tak pernah mewakili negaranya di Olimpiade. Timnas Amerika Serikat sempat ikut serta pada Olimpiade Beijing tahun 2008.

Akan tetapi, kala itu, Clint Dempsey dianggap sudah terlalu tua. Padahal, di tahun itu, Dempsey baru saja meraih gelar top skor di Liga Inggris bersama Fulham.