Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Bintang Dunia yang Ternyata Tak Pernah Sekali pun Ikut Olimpiade, Nomor 1 Eks Bintang Barcelona!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |18:33 WIB
5 Pemain Bintang Dunia yang Ternyata Tak Pernah Sekali pun Ikut Olimpiade, Nomor 1 Eks Bintang Barcelona!
Andres Iniesta dan Lionel Messi. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pemain bintang dunia ternyata tidak pernah sekali pun bermain di Olimpiade sepanjang karirnya. Hal ini terdengar aneh melihat bagaimana prestasi mereka di dunia sepakbola.

Seperti diketahui, Olimpiade merupakan pesta olahraga yang mempertandingkan puluhan cabang olahraga, termasuk sepakbola. Pada ajang ini, setiap negara diharuskan mengirim tim U-23 dan boleh ditambah dengan 3 pemain senior.

Secara pamor, Olimpiade masih kalah jauh dibandingkan Piala Dunia. Namun, bagi pemain di bawah 23 tahun, ajang ini tetaplah sangat menarik. Oleh sebab itu, banyak bintang muda saat ini yang berhasrat mengincar medali emas Olimpiade Paris 2024.

Namun usut punya usut, ternyata ada beberapa pemain bintang dunia yang tidak pernah sekalipun bermain di Olimpiade. Padahal, semasa aktif bermain mereka memiliki perjalanan karir yang begitu mentereng.

Berikut 5 pemain bintang dunia ternyata tidak pernah sekalipun bermain di Olimpiade sepanjang kariernya.

5. Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz merupakan pemain berkebangsaan Paraguay yang memiliki karier sangat mentereng. Tercatat, ia pernah memenangkan gelar Bundesliga, DFB Pokal, hingga Liga Champions. Namun, bersama tim nasional, ia rupanya tidak pernah ikut Olimpiade.

Roque Santa Cruz sempat ikut bermain di babak kualifikasi. Sayangnya, Paraguay gagal lolos yang membuat mimpi Roque Santa Cruz untuk bermain di Olimpiade pun pupus.

4. Clint Dempsey

Clint Dempsey

Clint Dempsey merupakan salah satu pemain paling berprestasi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Tapi sayangnya, ia tak pernah mewakili negaranya di Olimpiade. Timnas Amerika Serikat sempat ikut serta pada Olimpiade Beijing tahun 2008.

Akan tetapi, kala itu, Clint Dempsey dianggap sudah terlalu tua. Padahal, di tahun itu, Dempsey baru saja meraih gelar top skor di Liga Inggris bersama Fulham.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/338/3049319/persiapan_pawai_peraih_medali_olimpiade-jdWI_large.jpg
Bis dan Pengamanan Bersiap Gelar Pawai Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047889/2-pemain-timnas-spanyol-yang-kawinkan-gelar-euro-2024-dengan-olimpiade-paris-2024-nomor-1-fermin-lopez-jo3Z0uYhKR.jpg
2 Pemain Timnas Spanyol yang Kawinkan Gelar Euro 2024 dengan Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Fermin Lopez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047718/3-negara-yang-remehkan-sepakbola-indonesia-tapi-prestasi-olahraganya-kalah-dari-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-nomor-1-israel-kqDMySToBE.jpg
3 Negara yang Remehkan Sepakbola Indonesia tapi Prestasi Olahraganya Kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Israel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/51/3047300/bertemu-erick-thohir-presiden-fifa-gianni-infantino-titip-salam-untuk-atlet-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-CAY5nKGbmY.jpg
Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino Titip Salam untuk Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639595/petenis-indonesia-janice-tjen-juara-chennai-open-2025-our.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Kylian Mbappe Sebut Perbedaan Mencolok PSG dan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement