Efek Serangan ke Palestina, Lagu Kebangsaan Israel Diejek di Laga Sepakbola Olimpiade Paris 2024!

LAGU kebanggaan Israel diejek penonton yang menyaksikan laga Timnas Israel U-23 vs Timnas Mali U-23 di matchday pertama Grup D Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Parc des Prince, Rabu 24 Juli 2024 malam WIB. Ketika lagu kebangsaan Israel diputar di awal laga, suporter yang hadir di stadion langsung menyoraki lagu tersebut, tanda tidak senang.

Lantas, apa penyebab lagu kebangsaan Israel diejek? Hal itu karena efek genosida yang dilakukan militer keji Israel kepada Palestina.

(Suporter Israel tertekan saat berada di Parc des Princes. (Foto: Instagram/@isr.fa)

Dalam beberapa bulan terakhir saja, efek serangan militer Israel menyebabkan ribuan warga sipil Palestina meninggal dunia. Akibat serangan brutal ini, Presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Jibril Rajoub, meminta FIFA menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepakbola Israel (IFA).

Permintaan itu diajukan Jibril Rajoub ketika FIFA menggelar kongres tahunan di Bangkok, Thailand, pada pertengahan Mei 2024. Awalnya, presiden FIFA Gianni Infantino akan memberikan jawaban terkait permintaan Jibril Rajoub pada 20 Juli 2024.

Namun, pada 18 Juli 2024 FIFA memutuskan menangguhkan pengumuman apakah Israel bakal menerima hukuman atau tidak. Karena belum ada hukuman yang dijatuhkan, Timnas Israel U-23 masih diizinkan main di Olimpiade Paris 2024.

Tak cuma di sepakbola, atlet Israel di cabang olahraga lain juga diizinkan mentas di ajang empat tahunan tersebut. Hanya saja, atlet Israel mendapat penjagaan ketat saat tampil di Olimpiade Paris 2024.