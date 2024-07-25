Penyebab Pelatih Timnas Malaysia U-19 Merasa Dirugikan Hadapi Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024!

Timnas Malaysia U-19 merasa dirugikan menghadapi Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

PELATIH Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, merasa dirugikan saat mengetahui timnya menghadapi Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Juru taktik asal Spanyol itu merasa dirugikan karena hanya memiliki waktu istirahat yang singkat jelang menghadapi laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Skuad Timnas Malaysia U-19 hanya memiliki waktu istirahat satu hari, sedangkan Timnas Indonesia U-19 mencapai tiga hari.

(Timnas Malaysia U-19 tantang Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

“Sejujurnya, itu kerugian bagi kami (istirahat hanya sehari) karena mereka (Indonesia) punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak daripada kami, dan itu keuntungan bagi mereka,” kata Torres Garrido di Surabaya, Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, ia legawa dan menghormati format turnamen. Pelatih 44 tahun itu menegaskan skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-19- akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan.

“Tapi, itulah turnamen, kami harus menyesuaikan kondisi tersebut. Kami harus mempersiapkan hingga akhir lagi sesuai jadwal dan menghadapi Indonesia dengan cara yang terbaik,” tegas pelatih yang membuat Malaysia U-19 tampil menakutkan di Piala AFF U-19 2024 ini.

Timnas Malaysia U-19 dipastikan bersua Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia U-19 menjadi juara Grup C.