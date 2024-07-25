Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Timnas Malaysia U-19 Merasa Dirugikan Hadapi Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |22:02 WIB
Penyebab Pelatih Timnas Malaysia U-19 Merasa Dirugikan Hadapi Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024!
Timnas Malaysia U-19 merasa dirugikan menghadapi Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

PELATIH Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, merasa dirugikan saat mengetahui timnya menghadapi Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Juru taktik asal Spanyol itu merasa dirugikan karena hanya memiliki waktu istirahat yang singkat jelang menghadapi laga semifinal Piala AFF U-19 2024. Skuad Timnas Malaysia U-19 hanya memiliki waktu istirahat satu hari, sedangkan Timnas Indonesia U-19 mencapai tiga hari.

Timnas Malaysia U-19 tantang Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia U-19 tantang Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

“Sejujurnya, itu kerugian bagi kami (istirahat hanya sehari) karena mereka (Indonesia) punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak daripada kami, dan itu keuntungan bagi mereka,” kata Torres Garrido di Surabaya, Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, ia legawa dan menghormati format turnamen. Pelatih 44 tahun itu menegaskan skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-19- akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan.

“Tapi, itulah turnamen, kami harus menyesuaikan kondisi tersebut. Kami harus mempersiapkan hingga akhir lagi sesuai jadwal dan menghadapi Indonesia dengan cara yang terbaik,” tegas pelatih yang membuat Malaysia U-19 tampil menakutkan di Piala AFF U-19 2024 ini.

Timnas Malaysia U-19 dipastikan bersua Timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia U-19 menjadi juara Grup C.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639471/jadwal-final-hylo-open-2025-3-wakil-indonesia-siap-rebut-gelar-zfo.webp
Jadwal Final Hylo Open 2025: 3 Wakil Indonesia Siap Rebut Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Persija Jakarta Usung Misi Kudeta Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement